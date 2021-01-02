Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor

DHA

Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor


Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yılbaşı gecesi evinin çatısında bulunduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet ederek ağır yaralanan Emre Karasan (21) hayati tehlikesi devam ediyor. Karasan ailesi, oğullarının kasıtlı vurulmuş olma ihtimalinin de araştırılıp, olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi.
Olay, yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre evinin çatısındaki köpeğine yemek götüren Emre Karasan, geri dönmeyince ailesi merak etti. Çatıya çıkan aile üyeleri, Karasan'ı yerde yatarken buldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı Karasan, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden Karasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Karasan ailesi, oğullarının kasıtlı vurulmuş olma ihtimalinin
de araştırılmasınıistedi.
'MERMİ BAŞININ SAĞ ÖN TARAFINDAN GİRMİŞ SOL ARKADA KALMIŞ'
Oğlunun, silahla ateş edilip, havai fişekler atılması nedeniyle havlayan köpeğinin yanına, çatıya çıktığını söyleyen Halil Karasan, "Köpek havlayınca Emre de insanlar rahatsız olur diye köpeği susturmak için yukarı çıkıyor. Sonra yığılıp kalmış oraya. Bir bakıyorlar ki her taraf kan içinde. Sonra ambulansla hastaneye götürülmüş. Benim de doğum günümdü. Bize geleceklerdi, bekliyordum. Telefonla haber geldi. Oğlumu hastaneye kaldırdık. Yorgun mermi yukarıdan aşağıya gelir ama bu mermi sağ ön taraftan girmiş arka tarafta kalmış. Polisler geldi, inceleme yaptı. Altı, yedi saat ameliyatta kaldı oğlum. Şu an tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim oğlumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Olay aydınlatılsın istiyorum" dedi.
'KASITLI DA OLABİLİR, YORGUN MERMİ DE OLABİLİR'
Üvey kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, umutla güzel bir haber gelmesi için beklediklerini belirten Saruhan Gençer de "Şu anda durumu ne iyi ne kötü. En azından gözlerini açtığına şükrediyoruz. İsmine tepki veriyor. Sol tarafında hissizlik var şu an. Biz de doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyoruz. Olay kasıtlı da yapılmış olabilir yorgun mermi de olabilir. Adli Tıp'tan gelecek sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bunun için olayların hızlandırılmasını bütün emniyet yetkililerinden istiyoruz. Mermi başının sağ ön tarafından giriyor sol arka tarafında kalıyor. Mermiye ve düşmeye bağlı olarak kafatası kırılması var. Zor bir ameliyat geçirdi. Eğer olay yorgun mermiden olmuşsa bilinçsiz silahlanmadan oluyor bunlar. Önüne gelenin rahatça ulaşabildiği sürece bu tür olaylar da devam edecek yani. Bu gün bizim kardeşimizin başına gelen yarın başka birinin de başına da gelebilir. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2021-01-02 13:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi
YEREL HABERLER Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri ...
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi ...
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık ...
Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL para cezası Vali Dağlı denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL ...
Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
Samsun sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Samsun sokakları sessizliğe büründü
Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının ...
Samsun'da lokantada yangın paniği
YEREL HABERLER Samsun'da lokantada yangın paniği
Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara şifa dağıtıyor OMÜ Hayvan Hastanesinde 2018’de 5 bin olan hasta sayısı, 2020’de 13 bin 250’ye ulaştı OMÜ üst yönetiminin gündemi Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Hayvan Hastanesi
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara ...
Yeni yıla da anlam kattılar
YEREL HABERLER Yeni yıla da anlam kattılar
'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay 7 milyon 177 bin TL’lik projede imzalar atıldı
YEREL HABERLER 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan ...
Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati ...
Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
YEREL HABERLER Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı
YEREL HABERLER 2020’nin ağır yüklerini geride bırakma zamanı
Ertuğrul Sağlam: “2020’den puansal olarak istediğimizi aldık”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “2020’den puansal olarak ...
Samsun'da süper Ay
YEREL HABERLER Samsun'da süper Ay
Samsun'da Yeşilçam replikleri ile ilginç 'koronavirüs' mesajları
YEREL HABERLER Samsun'da Yeşilçam replikleri ile ilginç ...
'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu Tavuğun kilosuna 2-3 lira, yumurtanın kolisine ise 15 liradan fazla zam geldi Pamuk: "Gramaj oyunu ve üç kağıt dönüyor"
YEREL HABERLER 'Altın yumurtlayan tavuk' deyimi gerçek oldu Tavuğun ...
Yeni yıla girerken manganda kurşunun vurduğu genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yeni yıla girerken manganda kurşunun vurduğu genç ...
Anız yakmak isterken alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER Anız yakmak isterken alevlerin ortasında kalan yaşlı ...
Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu
Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kafasına yorgun mermi isabet eden genç, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X