Kızılay'dan polis ekiplerine ikram

Türk Kızılayı Samsun Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ekiplerine çeşitli ikramlarda bulundu.

Samsun sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise Samsun'un çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakılırken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulanıyor.

Kızılay Samsun Şubesi, kısıtlamada görev yapan polislere kek ve sıcak çay ikramında bulundu. Dünyanın zor bir sınavdan geçtiğini belirten Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Bu zor günlerde ilk akla gelen kurumlardan bir tanesi de Kızılay'dır. Kızılay her türlü ihtiyaca, yardıma cevap veren kurumdur. Biz de Kızılay olarak elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Polis arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar nöbetteler ve bu nöbette etrafta çay ocağı yok. Sabahtan bu zamana kadar bütün noktalardaki arkadaşlarımızı gezerek kendilerine çay ve kek ikram ettik" dedi.

Polisler de ikramdan dolayı Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

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