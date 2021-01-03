Sonbahar ve kışın üretilen manda kaymaklı lokuma yoğun talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sonbahar ve kışın üretilen manda kaymaklı lokuma yoğun talep

DHA

Sonbahar ve kışın üretilen manda kaymaklı lokuma yoğun talep


Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN denilince akla gelen ilk lezzetlerden olan manda kaymaklı lokum sadece sonbahar ve kış aylarında üretiliyor. Manda sütünden yapılan kaymağın özelliği nedeniyle yalnızca havaların soğuk olduğu dönemde üretilen lokum, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Samsun'un simge lezzetlerinden biri olan manda kaymaklı lokum havaların soğumasıyla birlikte yeniden üretilmeye başlandı. Özellikle Bafra ilçesinde yetiştirilen mandaların sütünden elde edilen kaymakla yapılan lokum yalnızca sonbahar ve kışın tüketilebiliyor. Manda kaymağının sıcağa dayanıklılığının az olması özelliği nedeniyle havaların soğuduğu sonbahar ve kış aylarında üretilebilen lokum, Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiliyor. 
'KIŞIN RAF ÖMRÜ UZUN, MANDALARIN BESLENME ŞEKLİ NEDENİYLE DAHA LEZZETLİ'
4 kuşaktır lokum üretimi yapan Faris Yüksel (44), Bafra manda kaymaklı lokumun Samsun denilince akla gelen ilk lezzetlerden biri olduğunu söyledi. Manda kaymaklı lokum sadece kış döneminde üretilmesinin önemli iki nedeni olduğunu söyleyen Yüksel, "Bu manda kaymaklı lokum 1936 yılından itibaren dedemizin Kızılırmak Deltası'ndaki mandaların sütünden elde edilen kaymakla yaptığı bir lokum. Aslı neyse bugünde aynı şekilde üretiliyor. O yıllardan itibaren sadece sonbahar ve kış mevsiminde üretilen bir üründür. Kaymak süt ürünü olduğu için kışın daha uzun süre ömrünü muhafaza eder daha dayanıklı olur. Kaymağın ömrü sıcakta çok az olur. İkinci bir sebebi mandanın sütünden elde edilen kaymağın lezzeti mandanın beslenme alışkanlığını göre değişir. Kışın beslenen manda hayvanı ile yazın beslenen manda hayvanını sütünün lezzeti birbirinden farklıdır. Dolayısıyla sütün lezzeti kaymağa nükseder. Kaymakta peynirimsi bir koku oluşur bu da ürünün tat ve nefasetini etkiler. Bu lokumun tadını etkiler. Bu ilk üretiminden itibaren ana kurallardan bir tanesidir. Bu lokum soğuk kış aylarında üretilir" dedi.
'HASTALARI VAR'
Manda kaymaklı lokuma yılın belli döneminde yapıldığı için yoğun talep olduğunu belirten Yüksel, "Sezon içinde Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile manda kaymaklı lokumu gönderiyoruz. Gelenekselleşmiş Samsun'la özdeşleşmiş ürünlerden birisi bu lokum. Kaymak ve lokum damakta aynı anda erir özelliği budur. Aynı anda o tat alınır. Püf noktalarından birisi budur. Manda kaymaklı lokumun çok meraklısı hatta hastası diyebileceğim müşterilerim var. Onlar her sezon başında talepte bulunurlar" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY
2021-01-03 09:31:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan ...
İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı
Kızılay'dan polis ekiplerine ikram
YEREL HABERLER Kızılay'dan polis ekiplerine ikram
Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif ...
Doktorun 8 yaşındaki oğlu karyolada zıplarken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doktorun 8 yaşındaki oğlu karyolada zıplarken ...
Samsun'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun'da sokaklar boş kaldı
Yılbaşından kalan 200'e yakın yaş pastayı ücretsiz dağıttılar Pastalar kapış kapış gitti
YEREL HABERLER Yılbaşından kalan 200'e yakın yaş pastayı ücretsiz ...
Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor
YEREL HABERLER Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın ...
Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi
YEREL HABERLER Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri ...
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi ...
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık ...
Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL para cezası Vali Dağlı denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL ...
Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
Samsun sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Samsun sokakları sessizliğe büründü
Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının ...
Samsun'da lokantada yangın paniği
YEREL HABERLER Samsun'da lokantada yangın paniği
Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara şifa dağıtıyor OMÜ Hayvan Hastanesinde 2018’de 5 bin olan hasta sayısı, 2020’de 13 bin 250’ye ulaştı OMÜ üst yönetiminin gündemi Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Hayvan Hastanesi
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara ...
Yeni yıla da anlam kattılar
YEREL HABERLER Yeni yıla da anlam kattılar
'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan onay 7 milyon 177 bin TL’lik projede imzalar atıldı
YEREL HABERLER 'Rulman Test ve Deney Laboratuvarı'na bakanlıktan ...
Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati ...
Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
YEREL HABERLER Erik ağacı ocak ayında çiçek açıp meyve verdi
Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında tedbirli cuma namazı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X