Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi

İHA

Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak üzerinde elektrikle kaçak balık avcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratta Yeşilırmak üzerinde elektrikle kaçak balık avcılığının yaptığının bilgisinin alınmasını müteakip iki tim ile Yeşilırmak Nehri kenarı her iki taraftan tutuldu. Bot ile kaçak avcılık ihbarına konu olan şahısın ırmaktan dışarıya çıkmaması üzerine Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bot temin edildi. Olayla ilgili M.Ü. (40) isimli şahıs bot ile birlikte yakalandı. Jandarma ekiplerinin bot içerisinde herhangi bir suç aleti tespit edemezken, ırmak içerinde bulunan adalar kontrol edilerek elektrikle kaçak balık avcılığında kullanılan; 1 adet zodyak cinsi bot, 1 adet hıdeo marka motor, 2 adet kürek, 2 adet balık ağı, 1 adet balık toru, 1 adet 3 metre uzunluğunda ucunda elektrik kablosu bulunan çubuk, 1 adet akü, 1 adet invektör cihazı, 1 adet aydınlatma cihazı, 1 adet sandık, 1 adet ölü balık, 1 litre benzin, 1 adet tulum, 1 adet bot şişirmek için kullanılan pompa ve balık avlamada kullanılan muhtelif eşyalar ele geçirildi.
Ele geçirilen eşyalar cezai işlem uygulamak üzere tutulan tutanak ile birlikte Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca M.Ü.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım Belediyesi’nden hizmet seferberliği
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Trafik eğitimi için seferber oldular
YEREL HABERLER Trafik eğitimi için seferber oldular
Iraklı üniversiteli, pandemide atık paletlerle yaptığı barakada yaşıyor
YEREL HABERLER Iraklı üniversiteli, pandemide atık paletlerle ...
Sonbahar ve kışın üretilen manda kaymaklı lokuma yoğun talep
YEREL HABERLER Sonbahar ve kışın üretilen manda kaymaklı lokuma ...
Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan ...
İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye yeni yılın ilk canlısını kurtardı
Kızılay'dan polis ekiplerine ikram
YEREL HABERLER Kızılay'dan polis ekiplerine ikram
Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif ...
Doktorun 8 yaşındaki oğlu karyolada zıplarken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doktorun 8 yaşındaki oğlu karyolada zıplarken ...
Samsun'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun'da sokaklar boş kaldı
Yılbaşından kalan 200'e yakın yaş pastayı ücretsiz dağıttılar Pastalar kapış kapış gitti
YEREL HABERLER Yılbaşından kalan 200'e yakın yaş pastayı ücretsiz ...
Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor
YEREL HABERLER Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın ...
Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri karardı Yanlış antibiyotik kullanımı genç kızın hayatını zindana çevirdi
YEREL HABERLER Çilem’in bitmeyen çilesi Önce hayatı sonra gözleri ...
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi haline geldi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kaçak avcıların hedefi ...
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
YEREL HABERLER Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık ...
Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL para cezası Vali Dağlı denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaları ihlal eden 270 kişiye 518 bin 246 TL ...
Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ve silah ele geçti
Samsun sokakları sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Samsun sokakları sessizliğe büründü
Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının ...
Samsun'da lokantada yangın paniği
YEREL HABERLER Samsun'da lokantada yangın paniği
Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu
Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara şifa dağıtıyor OMÜ Hayvan Hastanesinde 2018’de 5 bin olan hasta sayısı, 2020’de 13 bin 250’ye ulaştı OMÜ üst yönetiminin gündemi Karadeniz Bölgesi’nin en büyük Hayvan Hastanesi
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük Hayvan Hastanesi can dostlara ...
Yeni yıla da anlam kattılar
YEREL HABERLER Yeni yıla da anlam kattılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X