Samsun Büyükşehir'den Kökçüoğlu Mahallesi'ne halı saha

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesi'ne yapılan halı saha mahalle halkının hizmetine sunuldu. Yapılan halı saha özellikle mahalledeki çocuk ve gençlerde büyük sevinç yaşattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in gençleri spora teşvik etmek ve sosyal aktivite alanları oluşturmak amacıyla verdiği talimatla Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne halı saha yapıldı.

Yapılan halı sahanın mahallenin çocukları için büyük önem arz ettiğini belirten Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindan, "Çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak için bir proje hazırladık. Mahalle esnaflarımız, imamımız bir araya gelerek önce bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. Bu düşüncemizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile paylaştık. Başkanımız o kadar duyarlı davrandı ki anlatamam. ‘Bir çocuk da sen kurtar’ diyerek çıktığımız yolda Başkanımız Mustafa Demir mahallemizde atıl durumda olan bu alanın halı saha olarak açılması için ekiplerine talimat verdi. Kısa sürede burası hazırlanarak kurduğumuz futbol kulübüne teslim edildi. Şimdi çocuklarımız burada spor yapıyor. Enerjilerini burada atıyorlar. Şu anda 80 lisanslı sporcumuz var. Her gün yüzlerce aile bizi arıyor. Halı saha ile kalmadı Büyükşehir Belediyemizin hizmeti. Şimdi çocuklarımız için soyunma odaları da inşa ediyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttu. İnşallah kendisinin katılımıyla buraya küçük de olsa bir açılış yapmayı planlıyoruz" dedi.

Atıl durumdaki alanın spor kompleksine dönüştürülmesi ile kulüpteki çocukların büyük sevinç yaşadığını ifade eden Kökçüoğlu Spor Kulübü Başkanı Fatih Güven ise şunları söyledi:

“Eskiden mahallemizde spor alanı olmadığı için çocuklarımızı hep dışarıda başka sahalara götürmek zorunda kalıyorduk. O zaman 20 çocuğumuz varken Kökçüoğlu Mahallemize yapılan halı saha ile bu sayı anında 80'e çıktı. Aileler güvenle çocuklarını buraya gönderiyor. Enerjilerini burada atan çocuklar sporla meşgul olduklarından dolayı farklı alanlara yönelmiyor. Halka ve gençliğe yapılan hizmet işte bu. Belki yapılan tesis kimileri için küçük bir hizmet gibi algılanabilir ama bu mahalle ve çocukları için büyük bir hizmet. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

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