İlkadım‘da mevsimlik çiçek dikimiyle her yer renkleniyor

İlkadım’ı her mevsim rengarenk kılmak için çiçek ve süs bitkisi ekimi gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış çiçeklerinin ekimini de birçok noktada sürdürüyor.

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri kış mevsimi öncesi peyzaj düzenleme ve mevsimlik çiçek dikimine başladı. İlkadım Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayan çiçek dikimi çalışmaları kapsamında şehir genelinde park ve bahçelere hercai menekşe türünde 100 bin adet çiçek dikimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil alan düzenlemeleri, peyzaj çalışmalarında kullanmakta olduğu çiçeklerin tamamını kendisi üretmeye devam ediyor. Serada üretilen kışlık çiçeklerin ilçenin çeşitli noktalarında bulunan park ve yeşil alanlarına dikimi sağlanıyor. Bir yandan çiçek dikimi yapan ekipler, bakım çalışmalarıyla kış mevsimi öncesinde toprak çapalama ve bakımının da eş zamanlı olarak yürütüyor. Piyasadan çok daha az maliyete üretilen çiçekler İlkadım Belediyesine maddi olarak tasarruf ettirirken İlkadım ilçesinin her noktası kışlık çiçeklerle renkleniyor.



“İlçemizin güzelliğine güzellik katıyoruz”

Çiçeklendirme çalışmaları hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Şehrimizin güzel ve rengarenk görünmesi amacıyla her sene bu dönemlerde yaptığımız mevsimlik çiçek dikim çalışmamıza start verdik. İnşallah kısa sürede 250 bin çiçeği şehrimizin belirli bölgelerine dikeceğiz. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

