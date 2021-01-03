TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1

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TFF 1. Lig'in 17. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 21 yenerek, ligin ilk yarısını 33 puanla kapattı.



Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksek’in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Burak Çalık’ın şutu az farkla auta çıktı.

56. dakikada Savicevic'in orasına iyi yükselen Nadir'in kafa vuruşunu Karacic güçlükle kontrol etti.

62. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta Erkam kafa vuruşu ile topu kendi kalesine yolladı. 01

73. dakikada Burak'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kubilay gole çevirdi. 11

90+6. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Guido'nun şutu filelerle buluştu. 21



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Seyfettin Ünal xx, Baran Eraslan xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erhan Kartal xx, Boli xx, Erkam Reşmen xx, Kerem Can Akyüz xx, Oğuz Gürbulak x (Buğra dk. 69 x), Savicevic x (Yalçın dk. 89 x), Gyasi x (Guidodk. 46 xx), Gökhan Alsan x (Kubilay dk. 58 xx), Burak Çalık xx, Nadir Çiftçi x (Ahmethan dk. 58 x)

Yedekler: Furkan, Caner, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adanaspor: Karacic x, Furkan Şeker xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Canbek Dilaver xx, Uğurcan Yazgılı x (Cenk dk. 90+3 ?), Celil Yüksel xx, Ömer Çiçek x (Berkan dk. 80 x), Atalay Babacan x (Serhat dk. 71 x), Belem xx, Ergin Keleş x (Ozan dk. 71 x)

Yedekler: Burak, Umut, Ahmet, Eren, Muhammet

Teknik Direktör: Semih Özü

Goller: Kubilay (dk. 73. pen.), Guido (dk. 90+6) (Samsunspor), Erkam (dk. 62 k.k.) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Erhan, Guido (Samsunspor), Furkan, Belem, Uğurcan (Adanaspor)

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