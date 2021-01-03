Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla kapatmaktı ve başardık”

– Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, hedeflerinin ilk devrenin son maçını kazanıp, 33 puana ulaşmak olduğunu belirtip, bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in ilk devresinin son maçında sahasında Adanaspor’u ağırlayan Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, son dakika golüyle 21 kazandıkları karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



“Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla kapatmaktı ve başardık”

Son dakikalarda gelen golle birlikte galibiyeti elde ettiklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Bugün devrenin son, 2021’in de ilk maçını oynadık. Amacımız kesinlikle kazanmaktı ve puan kaybına tahammülümüz yoktu. Rakibimizin içerisinde bulunduğu durum, son maçlarını kaybetmesi ve sonrasında puan sıralamasında aşağılara gelmesi maçı onlar için de biraz daha önemli hale getirdi. Bundan önce oynadığımız iç saha maçlarına nazaran daha az pozisyona girip, daha az ürettik. Bunda rakibin iyi mücadelesinin yanında bizim ofansif olarak zenginlik oluşturamadığımız ve üretken olamadığımızın da payı vardı. 2. yarıda pozisyonlarımız da vardı ama oyun maalesef çok duruyor. Oynayamadık, tempoyu tam arttıracağımız zaman oyun durdu, oyuncular yattı, hakemler buna prim tanıdı. Fakat bizim için bugün kazanmak çok önemliydi. Sezon başı maç başına 2 puan ortalamasını tutturmayı hedeflemiştik. Son 10 yılda bu ortalamayı tutturan takımlar ligi şampiyon bitirmiş. Öyle bir ortalama da önümüze çıktı. Hedefimiz bugün kazanıp, ligin ilk devresini 33 puanla bitirmekti. Son dakikalarda dahi olsa kazanmak bizim için önemliydi. Daha erken maçı koparmak ve daha rahat bir maç izlemeyi biz de isterdik de olmadı. Bundan önceki maçlarda son dakikalarda goller kaçırmıştık. Bugün atmayı başardık. Oyuncularımı galibiyet ve mücadeleleri için tebrik ediyorum. Maçı bırakmadan sonuna kadar savaştılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.