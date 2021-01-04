OMÜ’de online mezun buluşması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de online mezun buluşması

İHA

OMÜ’de online mezun buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi; 2020 2021 eğitimöğretim dönemi "Online ÖğrenciMezun Buluşmaları" ile “Yansı”, Kültür, Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında online uygulama üzerinden iki söyleyişi gerçekleştirdi.
İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu olan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde Cam Eğitmeni olarak görev yapan Yasemin Kurt, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine yönelik “Seramik ve Cam Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konulu çevrim içi söyleşiye konuk oldu ve öğrencilerle öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı. İkinci söyleşide ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan ve şimdi aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Kemal Aydın, Resim Bölümü öğrencileriyle çevrim içi söyleşide buluştu. Söyleşisinde öğrencilere resim alanıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Kemal Aydın, öğrenciler ve öğretim elemanlarının yönelttiği sorularını yanıtladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinde cam eğitmeni olarak görev yapan Yasemin Kurt, öğrencilik sürecinde Bölümün ilk öğrencilerinden biri olması dolayısıyla sahadaki dezavantaj ve avantajlarını anlatırken kendini geliştirmek için okuldaki eğitim sürecinin yanında bireysel çabalarından söz etti. Staj konusunda kendini bir alanda geliştirmekten ziyade eksik olduğu alanları tamamlamak adına tercih yaptığını vurgulayan Kurt, mezuniyetinden sonra yüksek lisans yapmak amacıyla herhangi bir işe girmeyi tercih etmediğini belirtti. Öğrenciler için basit ve gereksiz gibi görünen işlerin, bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğunu sözlerine ekleyen Kurt, hiçbir işin zor veya imkânsız olmadığına, sadece zaman aldığına işaret ederek öğrencilere bu yüzden asla pes etmemelerini tavsiye etti. Kurt, söyleşisinde ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Cam Atölyesi'nde işe başlama süreci, atölye imkânları ve eğitim koşullarından bahsetti.

Kemal Aydın, lisans eğitimi ve mezuniyet süreciyle ilgili telkinlerde bulundu. "İlgi duyduğunuz ve keyif aldığınız alanlara yönelin" Kemal Aydın, öğrencilere ilgi duydukları ve üretirken keyif aldıkları alanlara yönelmelerinin başarıya giden ilk adım olduğunu aktardı. Lisans eğitim süresince gerçekleştirdiği disiplinler arası kreatif projelere ilişkin detaylar aktaran Aydın, farklı üretim biçimleri ile çalışmaların geliştirdiği gelenekçi bakış açıları ve yaklaşımların akademik hayatına sağladığı katkıları bireysel çalışmalarla örneklendirdi.

"Lisans dönemindeki kuramsal altyapım ve yeni materyal arayışlarım, üretimlerime yön verdi"
Eğitim hayatında kazandığı kuramsal altyapı ile yeni materyal arayışlarının üretimlerine yön verdiğini, bu süreçte fakültenin öğretim elemanlarının özveri ve katkıları sayesinde karşılaştığı güçlüklerin üstesinden geldiğini belirten Aydın, öğrencilere ödevleri bireysel kazanımlar olarak görüp, ilgi alanlarıyla ilişki kurarak hazırlamalarını önerdi. Kariyer gelişiminin, henüz lisans aşamasında başladığına dikkat çeken Aydın, öğrencilerin mezuniyet öncesinde de ekonomik kazanç sağlayabileceği kurumsal duvar resmi projeleri, kitap, oyun vb. görsel kültür ürünlerinin resimlendirilmesi, bireysel siparişler gibi çalışmalarla ilgili detaylar paylaştı. Kemal Aydın, sunumunun sonraki bölümlerinde kariyerde başarıyı yakalamak için kişisel ilgi alanlarına yönelerek net bir hedef doğrultusunda hata yapmaktan korkmadan ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor’un ilk yarı karnesi
YEREL HABERLER Samsunspor’un ilk yarı karnesi
Tekkeköy’de yılın ilk meclis toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy’de yılın ilk meclis toplantısı
Topaloğlu: “Hayvanları korumak görevimiz"
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Hayvanları korumak görevimiz"
Semih Özü: “Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik”
YEREL HABERLER Semih Özü: “Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, ...
Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla kapatmaktı ve başardık”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla ...
Yılport Samsunspor - Adanaspor: 2-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Adanaspor: 2-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
YEREL HABERLER Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
Vali Dağlı’dan vatandaşa 'tedbir' çağrısı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan vatandaşa 'tedbir' çağrısı
Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”
İlkadım‘da mevsimlik çiçek dikimiyle her yer renkleniyor
YEREL HABERLER İlkadım‘da mevsimlik çiçek dikimiyle her yer ...
Çarşambaspor’da Erokspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Çarşambaspor’da Erokspor maçı hazırlıkları başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor
8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Balkan Türkleri Derneği’nden eğitime tam destek
YEREL HABERLER Balkan Türkleri Derneği’nden eğitime tam destek
Bitkin haldeki kuğu ve ırmağa düşen köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Bitkin haldeki kuğu ve ırmağa düşen köpek kurtarıldı
Veteriner Fakültesi, eğitim revizyonunda akademik başarılarının avantajını kullanacak
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi, eğitim revizyonunda akademik ...
Samsun Büyükşehir'den Kökçüoğlu Mahallesi'ne halı saha
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir'den Kökçüoğlu Mahallesi'ne halı ...
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü
YEREL HABERLER Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu ...
Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi
YEREL HABERLER Kaçak avcılığa jandarma fırsat vermedi
İlkadım Belediyesi’nden hizmet seferberliği
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden hizmet seferberliği
Trafik eğitimi için seferber oldular
YEREL HABERLER Trafik eğitimi için seferber oldular
Iraklı üniversiteli, pandemide atık paletlerle yaptığı barakada yaşıyor
YEREL HABERLER Iraklı üniversiteli, pandemide atık paletlerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X