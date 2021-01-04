Atakum'da, Samsun’un değerleri yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum'da, Samsun’un değerleri yaşatılacak

İHA

Atakum'da, Samsun’un değerleri yaşatılacak

Atakum Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısında Cemal Yeşilyurt, Güven Gümüşdağ ve Eren Sağlam’ın isimlerinin Atakum’da yaşatılmasını kararlaştırdı.
Samsun iş dünyasının önemli isimlerinden merhum iş insanı Cemal Yeşilyurt, Samsun futboluna önemli katkılar sunan merhum spor insanı Güven Gümüşdağ ile Atakum Belediyespor U14 futbol takımının merhum oyuncusu Eren Sağlam’ın isimlerinin Atakum’da yaşatılmasını karar verdi.
Atakum Belediye Meclisi, 2021’in ilk Olağan Toplantısı’nı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin başkanlığında korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “2021 yılında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Dilerim ki 2020 yılının bir benzeri olmaz. Umarım 2020 yılında dünyaca yaşadığımız acıları bir daha yaşamayız. Dilerim, ülkemizin önü açılır, aydınlık bir geleceğe başlarız. Yeni yıl da bize bunları müjdeler” ifadelerini kullandı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Samsun’un önemli iş insanlarından Cemal Yeşilyurt’un isminin kentteki bir parka verilmesi önerisini görüşen Meclis, oybirliği ile aldığı kararla Başkan Cemil Deveci’yi yetkilendirdi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün önerisi ile de Atakum Belediyespor ve Samsun futboluna hizmetler bulunan spor insanı Güven Gümüşdağ’ın isminin Atakum’daki bir tesiste yaşatılması konusunda oybirliği ile Başkan Deveci’ye yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi ile Atakum Belediyespor U14 takımı futbolcusu Eren Sağlam’ın isminin de bir parka verilmesi oybirliği ile karara bağlandı.Meclis’te alınan kararlar ile geçen kasım 2020’de yaşamını yitiren iş insanı Cemal Yeşilyurt, geçen aralık ayında vefat eden spor insanı Güven Gümüşdağ ve geçen ağustos ayında hayatını kaybeden Atakum Belediyespor futbolcusu Eren Sağlam’ın anıları Atakum’daki tesislerde yaşatılacak.
Samsun ve Atakum’un kaybettiği değerlerin isimlerinin kentteki parklarda yaşayacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Cemal Yeşilyurt Karadeniz’in önemli iş insanlarındandı. Tüm ailesi ile birlikte Atakum’da yaşıyor. Ben, ‘Cemal ağabey’ demek istiyorum. Hayırseverliği ile tanınıyordu. Bu kente önemli katkıları oldu. Cemal ağabeyin adını bir parkımızda yaşatacağız. Güven Gümüşdağ, Samsunspor’un eski futbolcusu. Samsun’un spor yaşamı için önemli bir isimdi. Onun da anısını yaşatmak istiyoruz. Bir spor tesisimize ismini vereceğiz. Eren Sağlam, Atakum Belediyespor'da bizim futbolcumuzdu. Maalesef genç yaşta Karadeniz’in en büyük sorunlarından biri olan kanser nedeniyle kaybettik. Eren’in ismi de Atakum’da bir parkta yaşayacak. Kanser ya da diğer çevre sorunlarına çözümler bulabilmek için belediyemizin Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak çalışma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte gündeme alacağız” diye konuştu.
Toplantıda; Denetim Komisyonu seçimleri de gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Hasan İpek, Şefaattin Sağdış, İYİ Parti grubundan Ayhan Ayvaz, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Recep Kemal Certel ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Uğur Özel Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Öte yandan Meclis üyelerinin huzur hakları, kadastro çalışmalarında görev alacak bilirkişi heyetinin oluşturulması, sözleşmeli personelin 2021 ücretlerinin tespiti, geçici işçi çalıştırılması, imar yolu izinleri ve imar değişikliklerine ilişkin maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Atakum Belediye Meclisi Ocak ayı 2. Oturumu 8 Ocak Cuma günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizinde erken müdahalenin önemi
YEREL HABERLER Kalp krizinde erken müdahalenin önemi
Banyoda baygın halde bulunan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda baygın halde bulunan şahıs hayatını kaybetti
Başkan Kılıç: "Hizmet ivmemiz 2021'de de artarak devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Hizmet ivmemiz 2021'de de artarak ...
İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş’tan 'mali tablo' açıklaması “Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirmeli"
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş’tan 'mali tablo' ...
Takıntı hastalığı hayatı zorlaştırıyor
YEREL HABERLER Takıntı hastalığı hayatı zorlaştırıyor
3 saatlik yol 1 saate indi Susuz Mahallesi’nin yol problemi çözüldü 3 saate gittikleri ilçe merkezine şimdi bir saatte ulaşıyorlar
YEREL HABERLER 3 saatlik yol 1 saate indi Susuz Mahallesi’nin yol ...
Çarşamba Kent Müzesi’nin çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çarşamba Kent Müzesi’nin çalışmaları başladı
Otelde tecavüz ve gasp iddiasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Otelde tecavüz ve gasp iddiasına 2 gözaltı
Samsun Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı
Verem zamanında tedavi edilmezse ölümcül olabilir
YEREL HABERLER Verem zamanında tedavi edilmezse ölümcül olabilir
Hırsızlık şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi adliyede
OMÜ’de online mezun buluşması
YEREL HABERLER OMÜ’de online mezun buluşması
Samsunspor’un ilk yarı karnesi
YEREL HABERLER Samsunspor’un ilk yarı karnesi
Tekkeköy’de yılın ilk meclis toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy’de yılın ilk meclis toplantısı
Topaloğlu: “Hayvanları korumak görevimiz"
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Hayvanları korumak görevimiz"
Semih Özü: “Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik”
YEREL HABERLER Semih Özü: “Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, ...
Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla kapatmaktı ve başardık”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Hedefimiz ilk devreyi 33 puanla ...
Yılport Samsunspor - Adanaspor: 2-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Adanaspor: 2-1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1
Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
YEREL HABERLER Yeşilırmak Nehrinde sular çekildi
Vali Dağlı’dan vatandaşa 'tedbir' çağrısı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan vatandaşa 'tedbir' çağrısı
Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Samsun polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “İşimiz gücümüz hizmet”
İlkadım‘da mevsimlik çiçek dikimiyle her yer renkleniyor
YEREL HABERLER İlkadım‘da mevsimlik çiçek dikimiyle her yer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X