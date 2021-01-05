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İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı ‘sokak indirimi’ yaptı, vatandaş düğün sandı

İHA

İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı ‘sokak indirimi’ yaptı, vatandaş düğün sandı

Korona virüs salgını dolayısıyla iş yapamayan esnaf davulluzurnalı "sokak indirimi" yaptı. Davulzurnayı duyan vatandaş ise düğün sandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi 1. Kültür Sokak’ta, korona salgını nedeniyle işleri duran 16 esnaf "sokak indirimi" başlattı. Sokağı ve dükkanlarını balonlarla süsleyen esnaf kampanyayı davulzurnayla duyurma yolunu seçti. "Süper indirim günleri" olarak adlandırılan kampanyada sokakta adeta düğün havası oluştu.
Vezirköprü ilçesinde siftah etmeden dükkan kapattıklarını ve işlerinin açılması için yüzde 60'lara varan indirim kampanyası başlattıklarını belirten esnaf Şakir Türk, bu indirimi duyurmak için de 16 esnaf birleşerek davulzurna tutup yaptıkları indirimleri duyurmak istediklerini söyledi. Türk, “Pandemi dolayısıyla işlerimiz durdu ve iş yapamaz hale geldik. Siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. İş yapabilmek için esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelerek indirim yapma kararı aldık. Sattığımız ürünlerde yüzde 15'lerden, yüzde 60'lara kadar indirime giderek bu indirimleri de halka duyurmak amacıyla davulzurna tuttuk" dedi.
Butik dükkanı olan Hamiye Güngör ise, "Pandemi dolayısıyla işlerimiz durdu. Siftah etmeden dükkan kapatıyoruz. Kiralarımızı, faturalarımızı, vergilerimizi ödeyemiyoruz. Bu yüzden komşularla bir araya gelerek yüzde 60'lara varan ‘sokak indirimi’ başlattık. Bu indirimi de duyurmak amacıyla sokakta davulzurna çaldırdık” diye konuştu.
Vatandaşlar ise indirimi olumlu karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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