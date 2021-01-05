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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKA Genel Sekreterliği’ne İbrahim Ethem Şahin asaleten atandı

İHA

OKA Genel Sekreterliği’ne İbrahim Ethem Şahin asaleten atandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 2020 yılı Ocak ayından bu yana vekâleten yürüten İbrahim Ethem Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın onayıyla bu göreve asaleten atandı.
Genel Sekreterlik görevine atanması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İbrahim Ethem Şahin, “Kurulduğu günden bu yana görev yaptığım OKA’da bundan sonra Genel Sekreter olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerimize hizmet etmeye devam edecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ajansımız, bölgesinde yaptığı faaliyetler, desteklediği ve uyguladığı projelerle hep itimat edilen, önemli bir referans noktası olarak kabul görmektedir. Bundan böyle de bölgemiz illerinde daha çok iş, daha katma değerli üretim, daha etkili yatırımlar ve daha fazla yenilik için bütün paydaşlarımızla yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Şahsımı bu göreve layık gören başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank Bey’e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Sn. Mustafa Çiftçi olmak üzere Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sn. Barış Yeniçeri’ye şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Ethem Şahin kimdir?
1981 yılında Kayseri’de doğan Şahin, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 1999 yılında lisans eğitimine başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Halen, Samsun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor.
Şahin, çalışma hayatına 2003 yılında Pepsi Bottling Group Türkiye’de yönetici adayıbayi müfettişi olarak başladı. Şubat 2004Ekim 2009 tarihleri arasında Ziraat Bankası A.Ş. Mali Tahlil ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Mali Tahlil Uzmanı olarak Samsun’da çalıştı. 3 Kasım 2009 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Uzman olarak göreve başlayan Şahin, 2012 yılından 2020 yılına kadar Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı olarak görev yaptı, aynı zamanda 2020 yılında 11 ay süreyle Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürüttü.
30 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne asaleten atandı. Çeşitli gönüllü faaliyetlere katılan, pek çok uluslararası projede görevler alarak sunum ve eğitmenlik yapan İbrahim Ethem Şahin, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.
İyi derecede İngilizce bilen Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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