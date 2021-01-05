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“Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor Başkan Cemil Deveci’den Anadolu Masal Evi için Çakırlar Korusu’nda inceleme

İHA

“Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor Başkan Cemil Deveci’den Anadolu Masal Evi için Çakırlar Korusu’nda inceleme

Samsun’un Atakum ilçesinde tabiat harikası Çakırlar Korusu’na kurulacak “Anadolu Masal Evi” için çalışmalar başlıyor.
Atakum Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkmak ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesinin destekçisi oldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’un ilk masal evinin kurulacağı Çakırlar Korusu’nda Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu.
Atakum Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğinde yürütülen ‘Anadolu Masalları’ projesinin Karadeniz ayağında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kentin ilk masal evini kuruyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral; Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Müdür Yardımcısı Kenan Arslan, şube müdürleri Ahmet Karaman ve Caner Can Koç ile birlikte Çakırlar Korusu’na inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Projenin ayrıntılarının konuşulduğu ziyarette Samsun Anadolu Masal Evi’ni yaşama geçirmek için yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Mayıs 2019’da duyurulan ve Samsun’da bugüne dek 10 binden fazla çocuğu masallarla buluşturan proje, Atakum’da kurulacak olan masal evi ile kentteki ilk fiziki ortamına kavuşacak. Çakırlar Korusu’nda doğa ile iç içe, masalların dokusuna uygun ortamda bir araya gelecek olan çocuklar, anlatıcı eğitimi alan öğretmenlerden geleneksel masalları dinleyecek. Samsun Anadolu Masal Evi’nde yer alacak resim atölyesi de çocukların hayal gücünü geliştirecek. Ziyaretleri sırasında masalları dinleyen çocuklar, ilgilerini çeken masal kahramanlarını resmedecek. Çocukların dijital ortamda çizecekleri resimler basılı olarak kendilerine verilecek ve hatıra olarak saklamalarına olanak tanınacak. Samsun Anadolu Masal Evi’nde çocukların kendi masallarını üretmeleri için de atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

“Doğa harikası Çakırlar Korusu’nu görüp yaşayacaklar”
Karadeniz Bölgesi’nin sayılı longoz ormanlarından biri olan doğa harikası Çakırlar Korusu’nda yer alan iki ahşap evin Atakum Belediyesi’nce Samsun Anadolu Masal Evi’ne dönüştürülerek kentteki tüm çocukların kullanımına sunulacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Çakırlar Korusu, Karadeniz’in tabiat harikası yerlerinden biri. Samsun’un ilçelerinden ilkokul ve okul öncesi çağlarındaki çocukların buraya gelip hem bu tabiat harikasını görmeleri hem de buradaki mekanlarımızda açılacak Masal Evi’nde masallarımızı öğrenmeleri olağanüstü bir proje. Biz, Atakum Belediyesi olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapıyoruz. Buradaki tesislerimizi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kullanımına aktarıyoruz ve eksiklerini gideriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, buradaki sportif faaliyetlere katılmalarını ve bu doğa harikası alanı görmelerini, yaşamalarını, Çakırlar Korusu’ndaki doğa canlılarını tek tek tanıyıp keşfetmelerini istiyoruz. Milli Eğitimin de böyle bir talebi var. Eğitime katkı veren çok güzel bir işbirliği olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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