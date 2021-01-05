Hırsızlar depodan 700 kilo pirinci çaldı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da hırsızlar bir depodan 700 kilo pirinci çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Uzungazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar K.Ö.'ye ait depodan 700 kilo pirinci bir araca yükleyerek çaldı. Pirincinin çalındığını fark eden K.Ö0,. jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.