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Aranması bulunan 404 şüpheli yakalandı Terör örgütü DEAŞ’tan 24 kişi gözaltına alındı 7 milyon 511 bin 465 TL trafik cezası uygulandı

İHA

Aranması bulunan 404 şüpheli yakalandı Terör örgütü DEAŞ’tan 24 kişi gözaltına alındı 7 milyon 511 bin 465 TL trafik cezası uygulandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce 01 Kasım31 Aralık 2020 tarihleri arasında 142 bin 494 şahsın GBT kontrolü yapıldı, aranması bulunan 404 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü olarak Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2020 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 01 Kasım31 Aralık 2020 tarihleri arasında 142 bin 494 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 404 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi, 46 bin 243 adet araç kontrol edildi, 463 adet araca işlem yapıldı, 30 ruhsatsız tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği, 435 adet çeşitli çaplarda fişek, 219 adet kesici alet, 104 gram esrar maddesi, 1.059 gram sentetik kannabinoid, 40 gram metanfematin, 8 gram kokain, 17 adet extasy hap ve 4 bin 339 adet sentetik ecza gericalyrca hap ele geçirildi.

DEAŞ’tan 24 kişi yakalandı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 0131 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 33 olay meydana geldi. FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 8 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dolayı işlem yapıldı, FETÖ/PDY “terör örgütünün propagandasını yapma” suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 24 şahıs hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan adli makamların talimatı doğrultusunda gerekli işlemler yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 0131 Aralık 2020 tarihleri arasında 13 adet 5607 sayılı Kanun’a muhalefet, 5 adet FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oma, 2 adet vergi kaçakçılığı, 2 adet tefecilik, 1 adet 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet, 1 adet 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, 1 adet resmi belgede sahtecilik ve 1 adet rüşvet suçu olmak üzere toplam 26 olay meydana geldi, 32 şahıs yakalandı. Bu olaylarda 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet şarjör, 56 şişe içki, 1.887 adet cinsel içerikli ürün, 47 bin 400 dal makaron, 34 kilo tütün, 10 adet cep telefonu, 154 adet tarihi eser, 50 şişe etil alkol, 2 bin 800 gram nargile tütünü, 1.230 adet TAPDK bandrolü, 116 adet alkol aroması, 10 bin 660 adet boş sigara kutusu, 1 adet çek yaprağı ele geçirildi. Ayrıca bu olaylar haricinde 2 bin 151 gram esrar, 76,91 gram kokain ve 4 adet sentetik ecza Narkotik Şube Müdürlüğü’ne, 10 adet tabanca fişeği ilgili polis merkezi amirliğine ve 54 kilogram tütün ile 5 bin 826 litre etil alkol 4733 S.K.M. idari işlem için ilgili polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Narkotik suçlarla mücadele
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 0131 Aralık 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 227 olay meydana geldi, meydana gelen olaylarda 375 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi ve 40 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. Meydana gelen olaylarda; 4 kg 235,57 gram esrar, 3 kilogram 357,09 gram sentetik kannabinoid, 11.753 adet sentetik ecza, 5.388 adet ecstasy hap, 12 kök kenevir, 180,43 gram metamfetamin, 122,2 gram Kokain, 2,72 gram eroin ele geçirildi.

Trafik denetimleri
Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 0131 Aralık 2020 tarihleri arasında 79 bin 925 araç sürücüsü kontrol edildi, 6 bin 717 araç sürücüsü ve 13 bin 382 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 511 bin 465 TL cezai işlem uygulandı. 88 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 883 araç trafikten men edildi. 17 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı, 81 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 1.556 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 1.400 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 561 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 16 araca fazla yolcu taşımaktan, 907 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1.761 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 88 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan 10 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.
Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 300 kişiye trafik eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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