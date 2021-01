Başkan Togar: "Sağlık çalışanlarımız başımızın tacı"

Sağlık çalışanlarını ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde de sağlık çalışanlarımız Kovid19 ile mücadele sürecinde büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar. Cana can katan sağlık çalışanlarımız başımızın tacı" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçede hizmet veren sağlık kurumlarını tek tek ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tanju Bilgin ile bir süre sohbet eden Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, sağlık çalışanlarının Kovid19 ile mücadelede gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de sağlık çalışanlarımız Kovid19 ile mücadele sürecinde büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar. Bu zorlu süreç hala devam ediyor. Temennimiz hastalığın bir an önce sona ermesi. Görevlerinin tüm zorluklarına rağmen kendi canlarını hiçe sayarak ilçe halkımıza hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz” diye konuştu.



"Cana can katan sağlık çalışanlarımız başımızın tacı"

Kendi hayatlarını hiçe sayarak insanların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına herkesin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Hasan Togar, “Hastalık durumunda kendi ve sevdiklerimizin canını ve sağlığını emanet ettiğimiz doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın, görevlerinin verdiği stresi birazcık ta olsa azaltmak istedik. Çünkü görüyoruz ve tanık oluyoruz ki sağlık çalışanlarımız toplum sağlığını kendi sağlıklarından çok önde tutan kahramanlardır. Biz daha sağlıklı olalım diye kendi sağlıklarını bile tehlikeye atacak kadar görevlerine bağlıdırlar. Bizlerde onların yanında olduğumuzu göstermek ve onlara bir nebze olsun destek olabilmek için her birini tek tek ziyaret ederek teşekkürlerimizi iletip çiçek takdim ettik” şeklinde konuştu.



“Sağlık çalışanlarımızın emeklerini asla unutamayız”

Sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının bir kez daha gözler önüne sürüldüğüne dikkat çeken Başkan Togar, “Kısa sürede tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, salgından etkilenen vatandaşlarımızın ve çevrelerinin tedavilerinin yapılması ile virüsün ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik fedakarca çalışan sağlık ordumuzun miğferlerinin ortaya koyduğu temponun farkındayız. Topyekûn yürütülen bu büyük mücadelede en ön safta bulunarak, görevleri esnasında sevdiklerinden, ailelerinden bile ayrı kalan ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevini fedakarca yürüten sağlık çalışanlarımızın emeğine hep birlikte şahit olduk. Mesai kavramız gözetmeden, kimi zaman uykusuz kimi zaman da yemeyi içmeyi bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına hizmet eden, sağlık ordumuz her türlü takdirin üstündedir. Bizler de sağlık çalışanlarımızın bu özverili ve fedakarca çalışmana anlam katmak amacıyla tüm birimlerimizle birlikte temizlik, dezenfekte, ilaçlama, denetim gibi faaliyetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlaması süresinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugüne kadar büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin ve milletimizin yine birlik, beraberlik ile dayanışma ruhuyla bu salgından da kurtulacağına olan inancımız tamdır. Bu vesileyle; bu zorlu süreçte özverili ve fedakarca çalışan doktorundan en alt kademedeki bütün sağlık personeline bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

