Prof. Dr. Tellioğlu 'en iyi kitap' ödülünü kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2020 yılındaki "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllüne layık görüldü.

Prof. Dr. Tellioğlu’nun “Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi” kitabıyla en iyi inceleme alanında kazandığı ödülü, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2020 yılının ülkemiz ve dünyamızın tarihte eşine az rastlanır felaketlere ve salgın hastalıklara maruz kaldığını söyledi. Genel Başkan Arıcan, ülkemizde salgın görülmeye başladığı ilk günden itibaren 'evde kal' çağrılarına destek veren vatandaşlara, “Bu zor günlerde edebiyattan güç alalım” sloganıyla; yazar, akademisyen ve eleştirmenlerin tavsiyelerinden de yararlanarak kitap listeleri oluşturduklarını ve yetişkinlere, gençlere ve çocuklara hitap eden kitap tavsiyelerinin büyük ilgi gördüğünü belirtti.



"Yazarlarımızın çaba ve çalışmalarını ödüllendirerek destekliyoruz"

Bir eserin değerlendirmeye alınması için basılı olması, ilk baskı olması ve basımının yıl içerisinde yapılmış olması gerektiğini hatırlatan Arıcan, bu ödüllerin hikâyeden şiire, fikirden hatıraya, müzikten sinemaya kadar pek çok alanda verildiğini aktardı.

Genel Başkan Arıcan, "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da yazarlarımızı ve eserlerimizi tanıtmamız, bu yöndeki çaba ve çalışmaları desteklememiz kamuoyu tarafından 39 yıldır takdirle karşılanmaktadır" dedi.

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