Bafra Belediyesi pandemide örnek oldu

Samsun Bafra Belediyesi pandemi sürecinin başlangıcından bu güne kadar aldığı tedbirler ve uygulamaya koyduğu faaliyetlerle ön plan çıkarak kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi sürecinde Bafra Belediyesi'nin her alanda çözüm odaklı ortaya koyduğu samimi gayret taraflı tarafsız tüm kesimlerce takdirle karşılandı. Başkan Hamit Kılıç’ın koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalarda, pandemi sürecinin başlamasından bu güne kadar Bafra Belediyesi, 38 bin 737 kamu binası ve iş yerinde dezenfekte çalışması yapılırken 45 bin 185 kez iş yeri denetimi, 581 bin 179 adet tıbbi maske, 2 bin 676 adet gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdi.

Karantina ve sokağa çıkma yasakları sürecinde 113 bin 58 kişiye yemek ve çorba desteği saylayan Bafra Belediyesi’nin Vefa Destek Grubu kapsamında ise 2 bin 836 kişiye hizmet verdi.

Bafra Belediyesi ayrıca ilçede 112 bin 65 adet ekmek, bin 400 litre kolonya,5 bin 916 litre dezenfektan,33 bin 250 adet eldiven, 3 bin 104 adet tulum ve 425 adet ise N95 tip maske dağıtımını gerçekleştirdi.

Bu zor süreçte sokak hayvanlarını da unutmayan Bafra Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki çalışmaların yanında şehir içindeki mama kaplarını sürekli yeniledi.

Bafra Belediyesi vatandaşların moral motivasyonunu yüksek tutacak uygulamaları da takdirle karşılandı.

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