Yeşilırmak'ta mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı

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Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri, Yeşilırmak Nehri’nde mahsur kalan bir köpeği kurtardı.

Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri’nde mahsur kalan bir köpek ihbarını değerlendiren Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri, can dostu için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan köpek, bot ile kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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