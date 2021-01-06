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Alerji olan kadının derisi döküldü, sağ gözü görme kaybı yaşadı

DHA

Alerji olan kadının derisi döküldü, sağ gözü görme kaybı yaşadı


Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Çilem Kelleci (31), iddiaya göre hastanede kendisine verilen serumun yol açtığı alerji sonucu derisinde dökülme, sağ gözünde ise görme kaybı yaşadı. Kelleci´nin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada, alerjiye hangi ilacın neden olduğu belirlenemeyince takipsizlik kararı verildi. 
İlkadım ilçesinde yaşayan Çilem Kelleci iddiaya göre geçen yıl şubat ayında Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde genç kadına idrar yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Hastanede kendisine uygulanan tedavi sonrasında fenalaşan kadının sırt derisinde soyulmalar oluştu. Kelleci ertesi gün tekrar hastaneye gitti. Sağ gözünde de görme sorunu yaşayan Kelleci, durumunun kötüleşmesi üzerine tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Burada yapılan müdahalede durumunda düzelme olmayan Çilem Kelleci, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 'Steven Johnson sendromu' tanısı konulan Kelleci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 22 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Kelleci´nin vücudundaki yaralar ise yaklaşık 3 aylık sürenin ardından iyileşti. Kelleci'nin sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle tedavisi sürüyor. 
'İHMAL' İDDİASINA TAKİPSİZLİK
Kelleci, 'ihmal' iddiasıyla hastane görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda yaşanan olayın öngörülemeyen bir durum olduğu, alerjiye hangi ilacın neden olduğunun belirlenemediğine yer verildi. Savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
'BİR İHMAL VAR'
Hastaneye gittiğinde tahlil yapılıp 'idrar yolu enfeksiyonu' olduğunun söylendiğini belirten Kelleci, "Daha sonra 3'lü karışımlı serum verdiler. Ben ailemden birini gönderdim 'Antibiyotiğe karşı alerjim var, bunun bana bir zararı olur mu?' diye sordurdum. 'Hiçbir şey olmaz' dediler. İlk önce sırtımda derim pul pul oldu. Acile gittik 'antibiyotikten sonra böyle oldu' dedim. Alerjim olduğunu belirttim. Serum taktılar. 2-3 saat müşahede altında tutup tekrar eve gönderdiler. Gözüme sadece damla damlatıp eve gönderdiler. Söylememe rağmen ben bunları yaşadım. Bir ihmal var. Ben bütün belirtilere rağmen hastaneye gittim. Her seferinde alerji serumu takıp eve gönderdiler. Söylediğim halde bu hale geldim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.
Çilem Kelleci görme kaybı nedeniyle gittiği kamu hastanelerinde gözünün alınması gerektiğinin söylendiğini bir özel hastanede ise ameliyatla tedavi olabileceğinin belirtildiğini söyleyerek, "Gözümden çok acil ameliyat olmam lazım. Ben gözümü tamamen kaybetmek üzereyim şu anda. Hala bir umut varken tamamen karanlığa hapsolmak istemiyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER
2021-01-06 09:25:12

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