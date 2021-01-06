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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Sosyal yardım süresi 2 güne inecek”

İHA

Başkan Demir: “Sosyal yardım süresi 2 güne inecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal hizmetler sisteminde ayni ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahibine ulaşma süresini azami iki güne indireceklerini söyledi. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeliyle bir araya gelen Başkan Demir, vatandaşın hayatına dokunan her konuda Türkiye’de en iyi hizmeti veren belediye olacaklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile istişare toplantısı yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Daire Başkanı Ayhan Ergün ve personelin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, daire başkanlıkları ve personelle daha verimli, etkin ve belediye yönetimiyle entegrasyon içinde çalışmak için zaman zaman bir araya geleceklerini ifade ederek, “Hedeflerimize bilinçli yürümek istiyoruz. En başından beri söylüyoruz. Her alanda Türkiye’nin en iyi ve en başarılı belediyesi olmak zorundayız. Bu da hep birlikte çalışarak olur. Tüm yönetim ve ekibimizle projeyi üretirken de en iyisini üreteceğiz. Sahaya yansıtırken de belli bir hedef doğrultusunda yapmak zorundayız” dedi.
Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın direk vatandaşın hayatına dokunan bir birim olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Dokunma ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın hayatına dokunun. Yaşlı bakım, evde sağlık hizmetleri gibi hizmetlerimiz var. Desteğe, ilgiye ve ihtiyaç duyan, maddi sorunu olanlara belediyemizin imkanlarından onların hakkı olduğu bilinciyle onlara destek veriyoruz. Ama kriterlerimiz var. Anında hizmeti sunmak, desteği vermek zorundayız. Gelen her talebin doğru bir şekilde azami iki gün içinde neticelenerek istifadesine sunacağız” diye konuştu.

“Yaşlı bakımında Allah kimseyi başkasına muhtaç etmesin”
Bakıma ihtiyaç duyanlara hizmetin toplumsal bir hizmet olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, “Biz yaşlılığımızda kendimiz için ne istersek şuan yaşlılarımıza bunu vermemiz gerekiyor. Her şeyden önce insanlık görevidir. Bakıma ihtiyaç duyanlara hizmet, toplumsal hizmettir. Yurt dışında yaşlı, engelli bakım ve hizmetleri gurbetçiler anlatırlardı. Şimdi Türkiye Avrupa ülkelerinden daha iyi konuma geldi. Samsun’da çalışanlarımızla tüm halkımıza hizmet ediyoruz. Gelecekte de bunu çeşitlendirip artıracağız. Pandemi sürecinde gelirlerimiz yarı yarıya düşmesine rağmen hiçbir alanda geri kalmadık. Yaşlı bakım konusu özel sektöre verilmişti. Bundan vazgeçiyoruz. Bu hizmetleri biz vereceğiz. Daha verimli, hızlı ve kaliteli hizmeti onları değerli olduklarını hissettireceğiz. Alt yapı hizmetlerinde halkımızı önce seviyoruz, sonra yolunu yapıyoruz. Yaklaşımımız budur. İnsanı sevmeden seviyormuş gibi yapamazsınız. Hizmet verdiğimiz insanları gerçekten sevip sevmediğinizi düşünmelisiniz. Sevme problemi olan varsa söylesin, halkımızla irtibatlı olmayan bir alana verelim. Bu konuda özel bir gayret bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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