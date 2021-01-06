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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murzioğlu: "KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması hayırlı olsun"

İHA

Murzioğlu: "KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması hayırlı olsun"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşmasının tüm üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın teşrifiyle gerçekleştirilen "TOBBHalkbank Tedarik Zinciri Finansmanı Paraf Kart" online imza törenine katıldı. Samsun TSO ile bankanın bölge müdürlüğü arasında da imzalanan anlaşmanın imza töreni online ortamda düzenlendi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

Kazan kazan anlayışının bir örneği
Kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çeksenet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çeksenedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak" dedi. Hisarcıklıoğlu, bunun, kazankazan anlayışının bir örneği olduğunu, yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu söyledi.

Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu anlaşmayla halkın bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinerek, "Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. Kart, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler banka güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek" diye konuştu.
Arslan, kartın tüm kampanya ve imkanlarının, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını bildirdi.

"Tüm üyelere hayırlı olsun"
İmza törenine katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tedarik zincirinin güvenli işlemesi, alıcı ve satıcının tahsilat, finansman sıkıntısı çekmeden ticaret yapmasını hedefleyen anlaşmanın tüm üyelere hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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