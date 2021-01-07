Samsun Valiliği'nden 'POMEM sınavına hazırlık parkuru' açıklaması

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Valiliği, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına girecek olan gençlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurarak parkurlarda sınava hazırlanabileceğini duyurdu.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "27. Dönem Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına girecek olan gençlerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunarak, parkurlarda spor yapıp, sınava hazırlanabilirler" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.