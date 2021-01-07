7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından SamsunSinop karayolunda yapılan yol uygulamasında hakkında "barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A(28) yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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