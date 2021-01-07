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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oruç: “Salgınla mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi”

İHA

Oruç: “Salgınla mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi”

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Pandemiyle yürütülen mücadelede ilçe hastanelerimiz kritik bir rol üstlendi. Her sağlık tesisimizin görevini fazlasıyla yerine getirdiği bu mücadelede, yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz pandemiye karşı adeta Vezirköprü’ye, Vezirköprülülere kalkan oldu, onları korudu” dedi.
Yeni Vezirköprü Devlet Hastanesi ve Vezirköprü Ağız Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, hastane yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sağlık yatırımlarının pandemi dönemindeki katkısına dikkat çekti. Oruç, “Ülkemizde ve ilimizde Sağlık Bakanlığımız tarafından kesintisiz olarak sürdürülen sağlık yatırımlarının önemi ve hayat kurtarıcı rolü pandemi döneminde bir kez daha görüldü. Her yeni sağlık tesisi korona virüsle mücadele önemli bir üs, önemli bir direnç noktası haline geldi. İlimizde de her hastanemizin kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiği bu dönemde il merkezindeki hastanelerimizin yanında, Samsun’da son yıllarda tamamlanan Vezirköprü, Çarşamba, Bafra ve Terme Devlet Hastanelerimiz de artan servis ve yoğun bakım yatak sayılarıyla oldukça kritik bir rol üstlendiler. Bu hastanelerimizden Kasım ayında hizmete giren 200 yataklı Yeni Vezirköprü Devlet Hastanemiz, hasta sayısının artış gösterdiği bir dönemde hizmete girerek, hem il merkezindeki sağlık tesislerimizi, hasta yükünü paylaşarak destekledi hem de sağlık çalışanlarımızın özverili çalışması sayesinde korona virüse karşı adeta Vezirköprü’ye kalkan oldu, Vezirköprülüleri virüse karşı korudu, onları hayatta tuttu. Böyle zor bir dönemde hizmete giren hastanemiz açılalı henüz 46 günlük bir süre olmasına ve pandemi koşullarına rağmen 25 bin civarı hastaya tedavi olmak imkânı sundu. Hastalarımızdan 180’i ameliyathane, 200’e yakını yoğun bakım, 700’e yakını ise servis koşullarında sağlık hizmeti aldı. Yani sağlık çalışanlarımız hem Kovid19’a karşı mücadele etti, hem de normal hastalarımızın tedavi hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye çalıştı. Onların korona virüse karşı gösterdikleri, güçlü direnç olmasaydı, virüse karşı başarılı olmamız düşünülemezdi. Bu vesileyle ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha tüm Samsunlular adına teşekkürü borç biliyorum. Bundan sonraki süreçte herkese düşen sorumluluk, kurallara uyum noktasında tereddüt göstermeyerek, bu büyük mücadelenin boşa gitmesine izin vermemek olacaktır. Bugün haritaların yeşile dönüp, her şeyin düzelmesi bizi rahatlamamalı. Kurallara uymamamız durumunda virüsün ne kadar hızlı güçlenip, sevdiklerimizden bizi ayırabildiğini asla unutmamalıyız. Bu acıyı bir kez yaşadık. Tekrarına asla izin vermeyelim. Sağlık Bakanlığımızın ilimizdeki sağlık yatırımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni hastanelerimiz de peş peşe hizmete girecek. Samsunlulardan tek isteğimiz bu güçlü sağlık alt yapısına önlemlere uyarak destek olmaları. İnşallah güzel günlerle aramızda sadece birkaç ay kaldı. Biraz daha mücadele, biraz daha sabır, hepimizin ihtiyacı olan tek şey bu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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