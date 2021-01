Eğitime ‘büyük’ destek Samsun'da hayata geçecek eğitim projeleri tanıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek 6 eğitim projesinin tanıtımı yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen tanıtım toplantısında Samsun’da faaliyete geçecek “Spor Şehri Samsun”, “Sınav Yolunda Anlayarak Uzun Okuma”, “Bir Hazinedir Şehri Samsun”, "Medeniyet Okumaları", "Meslek Edindirme Kursları", "Derse Katıl, Soruyu Bil, Hediyeni Kazan” adlı projelerin tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı ilk olarak kürsü konuşmaları ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sonrasında konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eşgüdüm içerinde yürüteceğimiz bir dizi projenin tanıtımını yapıyoruz. Bunun bir paydaşı olmak beni son derece mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. Okul öncesinden ilkokula, ortaokula, liseye oradan da yetişkin eğitimine hatta yabancıların eğitimine kadar bir dizi düşünce sadece düşünce bazında kalmayıp bizzat uygulama alanına girdiğinin bir müjdesidir aslında bugün. Okul sadece dört duvardan ibaret bir alan değil. Okul aslında yaşamın bütün renklerini barındıran canlı bir mekanizma" dedi.



“Belediyecilikle özdeşleşen kavramlar tarih olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise hayata geçecek eğitim projelerinin öneminden bahsederek, "Belediye denilince Türkiye’de ne anlaşılıyor diye bir anket yapılsa akıllara yol yapan, kanalizasyon yapan, su alt yapısını yapan, park bahçeleri yapan, gibi şeyler gelir. Değerli arkadaşlar, bu kavram yakın gelecekte Türkiye’de belediyelerden tedrici olarak belediyeleri tarif etmekten uzaklaşacak. Uzaklaştığında asıl belediyenin ne olduğu devreye girecek. Yollar yapılıp bittiğinde her yere yol yapacak, kanalizasyon yapacak hali yok belediyenin. Şu anda da vizyoner bir şekilde onları da yapıyoruz. Belediye denilince akla gelen bu kısmı yakın gelecekte Samsun’un gündeminden çıkaracağız. 946 kırsal mahalle ve merkezde de dönemimiz içerisinde 2023 yılı sonuna birçok alanda bu tür taleplerin Samsun’un gündeminden tedrici olarak adım adım çıkarıyoruz. İyi ve kaliteli yapıyoruz. 20252026 yıllarında kırsal mahalleden gelip yol, su istemeyecekler, hepsi hallolacak. Samsun’da belediyecilikle özdeşleşen kavramlar tarih olacak. Ancak bakım ve rehabilitasyonu belediyenin gündeminde olacak” diye konuştu.



Samsun’da ‘yeni nesil belediyecilik’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli tamamlayıcı ayağının gelecek günlerde Samsun’da ‘yeni nesil belediyecilik’ olarak ifade ederek Türkiye’nin gündemine taşıma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Demir, “Bu durum şehrin hemen hemen her alandaki hizmetinin öncüsü olacak. Bu kitap Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazıldı. Bu kitapta büyük emekler var, 23 sene sonra bu kitabı göreceğiz. Bu kitap Samsun’un eğitim çağındaki çocuklarına seçmeli ders olarak okutulacak. Bu kitaptaki konuları anket yapsanız, o konuda bilgisi olan insanlar yüzde 1015’i geçmez. Ama şehri tanıma noktasında eğitim verildikçe bu oran gittikçe yükselecektir. Turizm konusunda potansiyeli en yüksek olan illerden biriyiz. Samsun’un topyekun turizm potansiyeli Antalya’dan fazla. Orta vadeli gelecekte turizm noktasındaki geliri Antalya’yı geçecek, bunu bilerek söylüyorum. Ama Samsun, Türkiye’de turizm potansiyelinden en az istifade eden şehirlerden birisi. Biz bunlarla ilgili de yatırım ve projelerimizi devreye alarak adım adım tedrici bir şekilde hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.



“SBB TV’ diye bir kanal kurduk”

Sıfırdan 70'e bütün insanların hayatı için eğitimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Demir, şöyle devam etti: “Burada yapılacak olan her aktivite, olumlu faaliyet topyekun 1 milyon 350 bin insanımızı nitelik kazandıran hayatta çok daha verimli hale getiren alandır. Bununla ilgili bir dizi proje yapıyoruz. Bu projeler can alıcı projelerdir. Milli Eğitim camiamızı Samsun'da tebrik ediyorum. Türkiye'de en iyi şehirlindesiniz. Bu durum Milli Bakanlığı tarafından biliniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra birinci önceliğimi hep eğitim olacak. Bütün okullarımıza mahallenin çocuk ve ailesiyle birlikte buluşturan okulu oranın merkezine alan bir konuma getirmek zorundayız. Çocuğumuzla beraber biz de eğitileceğiz. Ruhen ve bedenen daha sağlıklı olma, merkez haline dönüştürmek durumundayız. Bu okullarımızı birbirimizi saymada, sevmede, tanımada birliğimiz beraberliğimiz ve millimanevi değerlerimizi arttırmada, geliştirmede nitelikli hale getirmek zorundayız. Uzaktan eğitimi çok önemsiyoruz. ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) TV’ diye bir kanal kurduk. Bunu şehrimizin insanlarına hizmet aracı ve merkezi mekanizması olarak hayata geçiriyoruz. İmkanı olmayan, kırsal mahalle nerede olursa olsun öğrencilerimizin bu programı izlemeye yardımcı olacak şekilde bir gayreti başlatıyoruz. Bir tek öğrencilerimizle ilgili değil, Samsun Büyükşehir Belediye TV'yi bu alanda 7 70'e herkese ulaşan bu konuda çok önemli yayın ve iletişim merkezi haline getirmeyi planlıyoruz."



"İstihdam merkezine 6 bin müracaat"

Belediyede biz bir istihdam merkezi kurduklarını hatırlatan Başkan Demir, "6 binin üzerinde bir müracaat var. Bugün bile bir arkadaşımız geldi. Yaklaşık bir 400 kişilik ilave istihdam sağlayacak. Şu anda pandemi süreci biliyorsunuz işsizlik noktasında süreçle alakalı bir büyüme oldu. İşsizlik oranı Türkiye'de düşük olan iller arasındayız. İhtiyaç duyulan alanlarda ayrıca sıkıntımız var. Gencimiz işsiz. Aslında güzel bir eğitimden geçse çok nitelikli iş gücü haline gelecek. Olmadığı için iş bulmakta zorlanıyor. Yeni organize ve sanayi alanı ocak şubat aylarında ilan edilecek. Havza OSB Bekdiğin’i 10 bin dönüme çıkarıyoruz. Vezirköprü'de yeni OSB kuruyoruz. Yatırım noktasında Samsun'da ciddi bir talep var. İş gücü noktasında ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Belediye olarak belli eğitim alanlarında hazırlıklarımızı hızla genişletiyoruz. Hem Kültür Daire Başkanlığımız hem Sosyal İşler Daire Başkanlığımız aracılığıyla yeni programlara çalışıyoruz. Yapmış olmayı söylemek için tanıtmak için değil gerçekten faaliyeti hayata geçirecek nitelikli şeyler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hep gündemimizde birinci sırada hep insanımızın hayatına dokunan, onu daha da yukarı taşıyan akıl, duygu, beden sağlığı noktasında katkı sağlayacak her türlü faaliyete maksimum düzeyde katkı sağlama gayreti içerisinde olacağız. Pandemide ciddi bir düşüşe geçtik. Yakın gelecekte de bu süreç inşallah gündemimizden çıkar. İlave bir dikkate gayrete ihtiyaç var. Aşı ile ilgili çalışmalar Türkiye'de başlıyor. Yerli aşımızda çıkacak inşallah. 2021 yılını özellikle paket programlar, projeler daha da geliştiği bir yıl olarak inşallah karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.



Projeler

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyete geçireceği projeler şunlar:

“Spor Şehri Samsun”: Bu proje ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Spor Alanlarının Verimli Kullanılması” protokolü ile süregelen projelere paralel olarak Spor Kenti Samsun olma yolunda belirlenen tüm alanlarda, kaynakların etkin ve verimli kullanılması suretiyle planlı çalışmalar sürdürülürken eğitim hizmetlerinin ve spor faaliyetlerinin niteliğini arttırmak, sporun tabana yayılması ve sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak, spor ve olimpiyat şehri Samsun’un çocuk ve gençlerini Türk sporuna kazandırmak amacıyla kapsamlı faaliyetler yürütülecek.

“Sınav Yolunda Anlayarak Hızlı Okuma:” Bu proje ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Anlayarak Hızlı Okuma” projesi protokolü ile ise ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinin başarısında artış sağlamak, öğrencilerin dikkatlerini güçlendirmek, konsantrasyonlarını yükseltmek, okudukları metinleri daha kısa sürede daha yüksek oranda anlamalarını sağlamak ve projeye katılan dikkat eksikliği ve disleksi tanısı olan öğrencilerin dikkatine olumlu yönde katkı sağlamak amaçlanmış olup, projeye katılan öğrencilere “Dijital Eğitim Platformu” uygulanacak.

“Bir Hazinedir Şehri Samsun”: Bu proje öğrencinin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri, imkân ve zenginlikleri gibi özelliklerinin yanı sıra mekân ve zaman ilişkisi bağlamında da keşfetmesi ve tanıması; yaşadığı şehrin soyut ve somut kültürel değerlerini tanıması, tarih içerisinde şehrin değişim, dönüşüm ve sürekliliğini algılayıp kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasını fark etmesi, birlikte yaşama kültürü edinerek kültürel etkinliklere katılması ve sonunda geçmişle gelecek arasında bağ kurması amaçlıyor.



"Medeniyet Okumaları:" Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Aziz Atik Fen Lisesi, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi ve İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi tarafından uygulanacak olan “Medeniyet Okumaları” projesi ile bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eden özelliklerine odaklanılacak.

“Meslek Edindirme Kursları”: Bu projeyle Samsun'da faaliyette bulunan sektörlerde ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılayarak, istihdam artışını sağlamak, gençlerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi, birikim ve donanımlarını arttırmak amacıyla Halk Eğitim Merkezleri ve meslek odaları ile iş birliği yaparak, ahşap doğrama, CNC operatörlüğü, ahşap doğrama montajı, sıhhi tesisatçılık, elektrik pano montajı, asansör bakım onarımı, temel metal şekillendirme, hasta ve yaşlı bakımı ve ayakkabı üretimi gibi alanlarda modüler programlar ve kurslar düzenleyerek elemanyardımcı eleman yetiştirilmesi sağlanacak.

“Derse Katıl, Soruyu Bil, Hediyeni Kazan” adlı projeyle ise Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ve ilde faaliyet gösteren özel okulların ücretsiz öğretmen desteği ile 8. sınıf öğrencilerimize, SBB TV üzerinden sınava yönelik hazırlık dersleri verilecek. Bu sayede pandemi sürecinden olumsuz etkilenen eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak ve ek ders, kurs gibi imkanları olmayan öğrencilerin sınava yönelik bu ihtiyaçlarını karşılayarak fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlandı.

Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

