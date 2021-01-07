Gökhan Karadeniz, Samsunspor´da

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor´da forma giyen Gökhan Karadeniz´i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan Karadeniz, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor´a imza attı. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor, şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Süper Lig´de Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz´in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-01-07 18:05:47



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