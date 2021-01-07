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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları tutuklandı

İHA

3 camiden musluk hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 ayrı caminin tuvalet ve abdesthanelerindeki muslukları çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece Bahçeler, Kızılırmak ve Altınkaya Mahallelerinde bulunan 3 ayrı caminin tuvalet ve abdesthanelerindeki 32 adet musluk yerlerinden sökülerek çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince yapılan çalışmalar ve izlenen güvenlik kameraları sonucunda kimlikleri tespit edilen O.B.(16) ve S.K.(19) ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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