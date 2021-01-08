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Felç geçirdi, bir haftada iyileşti

DHA

Felç geçirdi, bir haftada iyileşti


Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SİNOP´ta yılbaşı gecesi beyin damarının tıkaması sonucu inme geçirip, vücudunun sağ tarafı felç olan Hayriye Güçlü (75), anjiyografik müdahale ile sağlığına kavuştu. Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, inme vakalarında hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, "Hayriye Hanım bir hafta içerisinde çok iyi bir aşamaya geldi" dedi.
Sinop´ta yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Güçlü yılbaşı gecesi aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Güçlü´nün vücudunun sağ tarafının felç olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Güçlü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Beyin damarındaki tıkanıklığa bağlı inme geçirdiği belirlenen Güçlü´ye burada anjiyo yapıldı. Güçlü, bir hafta sonra yeniden sağlığına kavuştu.
'YILBAŞI GECESİ SAAT 01.00'DE AMELİYATA ALINDIK'
Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "Hayriye Hanım bize yılbaşı akşamı Sinop´tan sevk edildi. Hastamız geldiğinde yaklaşık 5 saatlik akut inme vakasıydı. Konuşması ve anlaması bozuktu. Sağ tarafında güçsüzlük vardı, kolunu bacağını oynatamıyordu. Biz büyük damar tıkanması olduğu için hızlı bir şekilde mekanik trombektomi işlemine aldık. Acil müdahale edilmesi gereken bir hastaydı. Yılbaşı gecesi saat 01.00´de hastamızı mekanik trombektomi işlemine aldık. Hızlı bir şekilde damarını açtık, işlem çok başarılı geçti. Bu tarz vakalarda bazı hastalarımız hemen toparlıyor, kimi hastalarımız ise 1-2 ay sonra eski haline gelebiliyor. Maalesef bazı hastalarımız toparlayamıyor. Burada müdahale süresi çok önemli. Biz hastamıza 5 saat sonra müdahale ettik, geç bir süre olmasına rağmen hastamız iyi bir toparlama gösteriyor. Konuşması yavaş yavaş düzelmeye başladı. Kolunu ve bacağını da oynatmaya başladı. Yılın ilk saatlerinde bu hastayı alıp böyle yüzlerinin güldüğünü görünce çok mutlu oluyoruz. İnşallah bundan sonra böyle hastaların iyileşmesine vesile olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde bu anlamda iyi bir ağ kurduk" şeklinde konuştu.
'BEYİN DAMARINDAKİ TIKANMA İNMEYE NEDEN OLUYOR'
İnmenin yaygın görünen bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Akpınar, "Özellikle yaşın ilerlemesi ile çok sık görülen bir durum inme vakası. Artık yaptığımız müdahaleler ile hasta sağlığına kavuşabiliyor. Beyin damarlarında yaşanan tıkanma inme rahatsızlığına sebep oluyor. Bazı vakalarda küçük damarlar, bazı hastalarda ise büyük damarlarda tıkanma meydana geliyor. Büyük damarda tıkanma var ise anjiyo yöntemi ile damarı açmak gerekiyor. Hemen müdahale edilmez ise beyinde sağlam olan hücrelerde de kayıplar oluyor. Sonucunda da eski haline gelme ihtimali çok çok düşüyor. Hayriye Hanım bir hafta içerisinde çok iyi bir aşamaya geldi. Şu anda yanında az bir destek ile ayağa kalkabilecek hale geldi" diye konuştu.
İNME HASTALIĞI
Uzmanlar, inme hastalığını, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak görüyor. Erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olan beyin damar hastalığı olarak da bilinen inmede hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara içimi, yüksek kolesterol ve geçici iskemik ataklar, risk faktörleri arasında yer alıyor.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2021-01-08 08:37:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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