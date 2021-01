'Dereler kurudu, hamsinin yiyeceği plankton azalınca boyu küçüldü'

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, küresel iklim değişikliği ile birlikte kuruyan derelerdeki planktonların denizlere ulaşmadığı için hamsinin beslenemediği, bu nedenle de boyunun küçük kaldığını söyledi. Malkoç, "Hamsinin yiyeceği plankton azaldı. Bu plankton da derelerden, ırmaklardan denize geliyor. Irmaklarımız küresel ısınma ile kurudu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz´de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılmaya başlandı. Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz´de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kaldığı değerlendiriyor. Türkiye´de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz´e komşu kuzey ülkelerinde ise 7 santimetreye kadar avlandığına dikkat çeken balıkçılar, hamsinin neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu yönünde görüş bildiriyor.

'PLANKTON AZALDI, HAMSİ KÜÇÜLDÜ'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Türk balıkçıların 9 santimetre boy yasağı nedeniyle avlayamadıkları hamsiyi 7 santimetre boy standardı olan Abhazya, Ukrayna'daki balıkçıların avladığını, bu sorunun çözülmesi için ortak bir boy standardı belirlenmesi gerektiğini söyledi. Karadeniz'de hamsinin bol olduğunu, ancak boyunun av yasağı standardı olan 9 santimetrenin altında ve ince olması nedeniyle avlayamadıklarını belirten Malkoç, "Bizde 9 santimetre olan balık, Gürcistan'da 7 santimetre. Abhazya, Ukrayna aynı Karadeniz çanağındaki bütün ülkelerde balık boyları bize göre küçük. Dünya ısındı, 2 seneden beri çok ısındı deniz. Irmaklarda su kalmadı, bizde de balık boyları küçüldü bu tutmakla ilgili değil. Hamsinin ömrü 22,5 yıl. Bu 2 yıldan bu yana hamsiler ufaldı. Bunun irisi hiç yok. Niye yok çünkü denizlerde plankton kalmadı, hamsi küçüldü. Derelerde ırmaklarda hiç su yok. Çok büyük bir tehlike bekliyor. Denizde plankton yok" dedi.

'DENİZ SUYU SICAKLIĞI 14 DERECE'

Karadeniz'de hamsinin şu an çok bol olduğunu ancak boyunun 810 santimetre civarında olduğunu söyleyen Malkoç, "Hamsi bol ama 9 santimetre yasağından dolayı balıkçı tutamıyor. Karadeniz'de hamsi görülmemiş yılların çok üzerinde ama ince balık. 2 seneden bu yana balıklar böyle büyümüyor. Karadeniz'de plankton yok, sıkıntı orada. Denizde bunun irisi var da balıkçı mı tutmuyor? Şu an Karadeniz´de deniz suyu sıcaklığı 14 derece. Ocak ayındayız deniz suyunun 7 derece olması lazım. Sıkıntı burada. Balık stoklarında azalma yok. Balık ufaldı sıcaktan dolayı plankton yok denizlerde. Balık plankton bulamıyor yemeye" diye konuştu.

'DENİZ BALIK DOLU AMA TUTAMIYORUZ'

Ekolojik dengenin değiştiğini dile getiren Malkoç, "Denizde balıkta bir sıkıntı görmüyoruz. Biz tutuyoruz az oluyor balık, bağırıyorlar 'Niye az oldu'. Çok oldu Allah verdi deniz dolu şimdi tutturmuyorlar. İrisi yok, tutulan balık bu. Karadeniz'de bunu herkes tutuyor. Tamam Gürcistan Abhazya tutmasın, biz de tutmayalım. Yok bundan başka büyük balık. Hamsi bol ama 9 santim yasağından dolayı balıkçı tutamıyor. Hamsinin yiyeceği plankton azaldı. Bu plankton da derelerden, ırmaklardan denize geliyor. Irmaklarımız küresel ısınma ile kurudu" dedi.

'İNCE HAMSİ DAHA ÇOK ÇIKIYOR'

26 yıldır balıkçılık yapan Sami Yaman, "Hamsi bu yıl çok bol çıkıyor. Ancak bol olan hamsinin içinden çok az iri hamsi çıkıyor. İnce hamsi daha fazla çıkıyor. Vatandaşlara satabileceğimiz iri hamsi çok az. Bu yüzden de fiyatı çok yüksek oluyor. Görüntüde hamsi bol ancak satışa gelen ince olduğu için az. Hamsi bu yıl küçük. Ocak ayındayız ama hava çok sıcak. Bu normal bir durum değil. Böyle olunca da sonucu böyle oluyor. Yılın bu döneminde sattığımız hamsilerin boyu bir parmak kalınlığında ve süper iri olurdu. Ama şu anda yok. Maalesef iri hamsi çıkmıyor" şeklinde konuştu.

'AZ ÇIKTIĞI İÇİN FİYATI YÜKSEK OLUYOR'

Balıkçı Emirhan İlhan ise, "Bir iri hamsimiz var ancak çok az çıkıyor. Az çıktığı için de fiyatı çok yüksek oluyor. İkinci olarak da daha çok olan ince hamsiyi tezgahlara koyuyoruz. Şu an denizde aşırı hamsi var ancak boyları küçük olduğu için avlayamıyoruz. 9 santimetre yasağı olduğu için küçük hamsi tutulamıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2021-01-08 08:58:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.