Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 temizlik işçisi öldü, 16 işçi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Serhat Caddesi'nde meydana geldi. Atakum Belediyesi'nde çalışan işçileri taşıyan Sedat U. yönetimindeki 06 CHU 16 plakalı sevris midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, temizlik işçileri Halim Türk ve Kenan Demir yaşamını yitirdi, 16 işçi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanalere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-08 09:39:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.