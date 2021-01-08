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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsten hayatını kaybeden ortopedi doktoru için tören

İHA

Korona virüsten hayatını kaybeden ortopedi doktoru için tören

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüsten hayatını kaybeden Doktor Necati Emirhan(36) için tören düzenlendi.
Yakalandığı virüs nedeniyle bir süredir tedavi gören ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Necati Emirhan için çalıştığı Bafra’daki özel hastane polikliniği önünde düzenlenen törende mesai arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı.
Hastane Başhekimi Dr. Hasan Şekerci, “Değerli kardeşimiz doktor Necati Emirhan kardeşimizi korona virüs nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz. Çok değerli hizmetleri olan bir arkadaşımızdı. Acımız büyük. Son derece üzgünüz. Tıp camiasının başı sağ olsun. Değerli arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. İnşallah böyle durumları yaşamayız. Bu hastalıktan kurtuluruz diye düşünüyorum" dedi.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “Bafra olarak üçüncü şehidimizi veriyoruz. Bu salgınla mücadelede kutsal bir görevi ifa eden sağlık çalışanlarımız başı sağ olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Gerçekten kutsal bir görev ifa ettiler. Sağlık sundular. İnsanlığın hizmetine kendilerini vakfettiler. Başımız sağ olsun" diye konuştu.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’da sağlık kurumlarımızın üçüncü şehidi. Geçekten acımız büyük. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Sizler çok zor bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Birçok insan buralara gelmeye, yaklaşmaya korkarken sizler bu hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin başı sağ olsun. 2021 yılı 2020 yılına göre çok daha güzel geçer. Bu virüsle mücadelede başarılı oluruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.
İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan dua ve alınan helalliğin ardından tören sona erdi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ve mesai arkadaşları katıldı. Doktor Necati Emirhan'ın cenazesi Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.

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