Brice Dja Djedje Samsunspor'da



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzaladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki oyuncumuz Brice Dja Djedje´nin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-01-08 15:35:24



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