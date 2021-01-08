Brice Dja Djedje Samsunspor'da

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Brice Dja Djedje, Samsunspor ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor geçen günlerde Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağlamıştı. Devre arası transfer döneminde ikinci transferini de son olarak Süper Lig ekiplerinde forma giyen tecrübeli oyuncu Djedje'den yana kullanan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer ile ilgili Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzaladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere 20202021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki oyuncumuz Brice Dja Djedje’nin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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