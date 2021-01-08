Çarşambaspor'da transfer çalışmaları

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Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, devre arasında transfer çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor'da sağ kanatta oynayan 20 yaşındaki Ceyhun Çepnioğlu’nun kiralandığı bildirildi.

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, "Samsunspor'un genç yetenekli futbolcusu Ceyhun Çepnioğlu Çarşambaspor'umuz ile anlaşma sağladı. Çarşambaspor'umuza ve Çarşambaspor camiamıza hayırlı olsun. Transfer sürecinde Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a teşekkür ederim" dedi.

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