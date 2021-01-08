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15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı

İHA

15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun'da çalıntı otomobil ile kaza yapan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki S.E.A idaresindeki 61 EC 879 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan S.E.A., Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu kaza yapan aracın İ.K.'ye ait olduğunu tespit etti.
Hırsızlık olayı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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