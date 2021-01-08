Samsun'da sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

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Samsun'da 7 adet sahte 50 liralık banknot ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce sahte paradan hakkında işlem yapılan M.Ç.(42) polis ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergiledi. M.Ç.'nin durumundan şüphelenen polis yaptığı üst aramasında 7 adet sahte 50 liralık banknot ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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