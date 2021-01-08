Samsun'da evden 33 bin liralık ziynet eşyası çalındı

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Samsun'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar 33 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Taşkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö.'ye (28) ait eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, 33 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık olayını fark eden S.Ö. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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