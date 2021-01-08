Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri Samsun’da Halk Eğitim Kurslarının açılmasına izin yok

–Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) 11 Ocak tarihinden itibaren başlamasını öngörülmüşse de Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni karar ile salgının yayılmasını engellemek ve kontrol atına almak amacıyla, Halk Eğitim Kurslarının açılmasının durdurulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Ocak 2021 tarihli ve 1 sayılı kararıyla, Samsun genelinde salgının yayılmasını engellemek ve seyrini kontrol altına almak amacıyla il genelinde geçerli olacak şekilde bazı konularda yeni kararlar alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu.

Bu kapsamda Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nin düzenledikleri ya da Halk Eğitim Merkezleri kontrolünde düzenlenen Halk Eğitim Kursları’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak tarih ve E2602215645.0318876442 sayılı yazısında belirtilen hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) 11 Ocak tarihinden itibaren başlaması öngörülmüş ise de, ilimizde salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu eğitim faaliyetlerinin (Halk Eğitim Kursları) durdurulmasına, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 19 Aralık 2020 tarih ve 127 sayılı kararıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının İçişleri Bakanlığı’nın 30 Aralık 2020 tarih ve E8978086515321751 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere, gerek sektörün talepleri ve gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla ilimiz genelinde bulunan sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Valilik tarafından yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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