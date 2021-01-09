'Türk oyunu' dünyada tuttu Türk oyunu 10 milyon kez indirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Türk oyunu' dünyada tuttu Türk oyunu 10 milyon kez indirildi

İHA

'Türk oyunu' dünyada tuttu Türk oyunu 10 milyon kez indirildi

Samsun’da Türk girişimcilerin geliştirdiği mobil oyun dünyada 10 milyon kez indirildi ve Amerika listelerinde birinci sıraya yükseldi.
“Gear Race 3D” isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla oldukça önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede ilk 3’e girmeyi başardı. Çıkış tarihi üzerinden 1 ay bile geçmeden dünyada toplam 10 milyon kez indirilen oyun, günlük 900 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı. En çok indirildiği ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Meksika ve İngiltere oldu.

“Kısa bir süre içerisinde dünya listelerine girmeyi başardık”
Oyunun gelişimi hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Ercan Karabulut, “Firmamız farklı üç disiplinde yer alan oyunsever kişilerin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir girişim. Kullanıcı deneyimi odaklı ve oyuncu merkezinde oyun geliştiriyoruz. Oyun girişimi ile ARGE girişimini bir arada tutan bir firmayız. Bu zamana kadar gerek çevrimiçi gerek yüz yüze olan birçok oyun yarışmasına katıldık. Bu yarışmalarda çok güzel deneyimler elde ettik. Burada elde ettiğimiz deneyimler bize sektörde hızlı bir ilerleyiş sağlayabildi. Özellikle bilişim vadisindeki derecemiz dünyaca ünlü yayıncılarla görüşmemizi sağladı. Yaklaşık 6 aylık bir süreçte 10’u aşkın oyun geliştirdik. Her oyundan öğrendiğimizi bir sonraki oyuna kattık. Kısa bir süre içerisinde dünya listelerine girmeyi başardık. Oyun sektörü sürekli büyüyor ve gelişme halinde biz de Samsun Teknopark bünyesinde bu ekosistemi geliştirmek istiyoruz. Üç kişi ile başladığımız küçük bir ekip bugün altıyı aşkın kişiye ulaştı ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Her kişinin deneyimi ve oluşturduğu sinerji ile yeni prototipler geliştirmekteyiz. Mevcut oyunumuzun ilerleyişi devam etmekte ve her gün farklı ülkelerde liste başı olma sevincini bize yaşatıyor” dedi.
170 ülkede ilk 3’te yer aldıklarını belirten oyunun geliştirici ekibinde yer alan Talha Ekren, “Geliştirdiğimiz ‘Gear Race 3D’ oyunu ile ilk çıktığımız haftalarda Amerika’da ilk ondaki yerimizi 12 hafta korumayı başardık. Bundan sonra İngiltere, Hindistan ve Cin gibi ülkelerde oyun marketlerde ilk sıradaki yerimizi aldık ve hala koruyoruz. Son 4 haftada ciddi bir başarı elde ettik. Bu başarının sonucunda 170 ülkede ilk 3’teki konumumuzu koruyoruz. Tüm dünyada oyunumuz 10 milyon indirmeye ulaştı. Bütün oyuncularımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da otomobil takla attı: 1 ölü 2 yaralı
Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri Samsun’da Halk Eğitim Kurslarının açılmasına izin yok
YEREL HABERLER Samsun’da yeni korona virüsü tedbirleri Samsun’da ...
Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da yangın dehşeti: Karı-koca ağır yaralandı
Mahalleliler toplulaştırmaya karşı çıktı
YEREL HABERLER Mahalleliler toplulaştırmaya karşı çıktı
Samsun'da evden 33 bin liralık ziynet eşyası çalındı
YEREL HABERLER Samsun'da evden 33 bin liralık ziynet eşyası çalındı
Samsun'da sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte parayla yakalanan bir kişi gözaltına ...
Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Gençlere güveniyoruz”
15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuk çalıntı otomobille kaza yaptı: 1 ...
Çarşambaspor'da transfer çalışmaları
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da transfer çalışmaları
Samsun'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak
YEREL HABERLER Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak
AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına açıklama “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in inisiyatifi neticesinde yapılmış olan bir müracaat ve savcılığın yaptığı çalışma ile ortaya konulmuş bir tablodur”
YEREL HABERLER AK Parti’li Aksu’dan daire başkanının tutuklanmasına ...
Köpeğin kesilen bacağına protez takıldı
YEREL HABERLER Köpeğin kesilen bacağına protez takıldı
Camı kırıp içeri girdiği evden kurusıkı tabanca çaldı
YEREL HABERLER Camı kırıp içeri girdiği evden kurusıkı tabanca çaldı
4'üncü kattan halının üzerine düşen liseli Merve, hafif yaralandı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan halının üzerine düşen liseli Merve, ...
Başkan Demir: “Şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Şehrin değerlerini gün yüzüne ...
Brice Dja Djedje Samsunspor'da
YEREL HABERLER Brice Dja Djedje Samsunspor'da
Brice Dja Djedje Samsunspor'da
YEREL HABERLER Brice Dja Djedje Samsunspor'da
Servis kazasında ölen işçilere hüzünlü veda Kaza sonucu hayatı kaybeden işçinin tabutunu mesai arkadaşları sırtladı
YEREL HABERLER Servis kazasında ölen işçilere hüzünlü veda Kaza ...
İlkadım'da ulaşım ağı genişliyor
YEREL HABERLER İlkadım'da ulaşım ağı genişliyor
Ameliyat olmak için hazırlık yaparken kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Ameliyat olmak için hazırlık yaparken kayıplara ...
Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak isterken yakalandı
Halk pazarlarında kısıtlama hareketliliği
YEREL HABERLER Halk pazarlarında kısıtlama hareketliliği
Vali Dağlı’dan yaralılara geçmiş olsun
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan yaralılara geçmiş olsun