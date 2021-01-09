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Uçmayı Samsun'da öğreniyorlar Geleceğin pilotları Samsun'da yetişiyor Omuzlarına 3 çizgiyi takmaya hak kazanıyorlar

İHA

Uçmayı Samsun'da öğreniyorlar Geleceğin pilotları Samsun'da yetişiyor Omuzlarına 3 çizgiyi takmaya hak kazanıyorlar

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Uçuş Akademisi, bünyesinde bulunan 8 adet eğitim uçağı, tecrübeli eğitmen pilotlar, uçak pisti, bakım onarım merkezi ile geleceğin pilotlarını yetiştiriyor. Samsun Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı ve Sorumlu Müdür olan aynı zamanda FI (uçuş öğretmeni) görevini icra eden Doç. Dr. Erdem Emin Maraş, "Karadeniz Bölgesi'nde bu işi ciddi yapan tek uçuş okuluyuz. Devlet üniversitesi olarak bu görevi yapıyoruz. En büyük özelliklerimizden birisi de üniversitemize ait pistimizin olmasıdır" dedi.
Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Samsun’da kuruldu. Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsü'nde yer alan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi teorik ve sahada verdiği eğitimler ile geleceğin pilotlarını yetiştirmeye devam ediyor. Yıllık yaklaşık 200 öğrencinin eğitim alabildiği Uçuş Akademisi'nde pandeminden dolayı mevcutta 70 öğrenci bulunuyor. Kaliteli öğrenci yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Erdem Emin Maraş yapılan eğitimler hakkında bilgi verdi. Uçuş akademisinde 9 Uçuş Öğretmeni ve 8 Teorik Bilgi Öğretmeni ile eğitim verdiklerini belirten Doç. Dr. Erdem Emin Maraş, "Hazırda 5 tane cessna 172 uçağımız, 2 tane evektor uçağımız ve 1 tane çift motor uçağımız ile eğitimlerimizi veriyoruz. Eğitimlerimiz PPL (Hususi Pilot Lisansı) dediğimiz ilk başlangıçtaki lisans eğitimi ile başlar. Bu lisans eğitimi yaklaşık 46 buçuk saat uçuş eğitimi, 120 saat ders eğitimini içerir ve yaklaşık 64 ay sürer. Bundan sonraki eğitim 88 saat PIC uçuşu dediğimiz öğrencinin tek başına uçmasını gerektiren uçuşlardır. Bunu bitirdikten sonra 5 saatlik NR (gece uçuşu) eğitimi veririz. Daha sonrasında da ATP (Ticari Pilot Lisansı için gereken teorik bilgi eğitimi) dediğimiz 650 saatlik teorik kısım yer alır. Bu kısım tamamen İngilizce sınavlardan oluşmakta olup üst seviye olan CPL ve IR lisanslarını alabilmeleri gereli olan teorik kısımdan oluşur. Bu 650 saatlik eğitim için yaklaşık 6 aylık bir süre gerekmektedir. Öğrencilerimiz bu eğitimi de tamamladıklarında CPL IR uçuş eğitimine başlarız. 50 saat IR (aletli uçuş) uçuş eğitimi verilir. 50 saatlik bu uçuş eğitiminin 35 saatini simülatörde, 15 saatini uçakta gerçekleştiririz. Devamında öğrencilerimize 15 saat CPL (Ticari Pilot Lisansı) uçuş eğitimi veririz. Bu ikisini tamamladıklarında arkadaşlarımız artık omuzlarına 3 çizgiyi takmaya hak kazanırlar. Son adım ME (çok motor) eğitimidir. Çok motor eğitiminde 18 saat teorik bilgi eğitimi, 13 saat uçuş eğitimi veririz. Bunu da tamamladıklarında sevgili öğrencilerimiz ticari uçuş yapabilecekleri bir hava yolu firmasına girmeye yetkinlik kazanırlar" diye konuştu.

"Karadeniz Bölgesi'nde bu işi ciddi yapan tek uçuş okuluyuz"
Devlet destekli bir uçuş okulu olduklarının altını çizen Doç. Dr. Erdem Emin Maraş, "En büyük özelliklerimizden birisi de bir pistimizin olmasıdır. Bu pist bize ait, bu pistte başka bir çalışma yapılmıyor. Sadece bizim eğitim uçuşları için kullandığımız bir pist. Genel olarak 365 günün yaklaşık 250 gününe kadar meteorolojik olarak durum iyi olur burada. Bazı zamanlar daha fazla gün bile olabiliyor. Samsun öğrenci menşeli bir şehir olduğu için kalacak yer, ulaşım daha kolay ama yine de öğrencilerimizin ulaşımlarını biz sağlıyoruz. Sadece öğrenciler için oluşturduğumuz özel bir servisimiz var. Samsun’da uçmak güzel, hava şartları güzel, doğa güzel, onun için burada olmaları onlar için güzel olur. Kaliteli öğrenci alarak kaliteli öğrenci yetiştirmek istiyoruz. Tabii ki böyle bir işletmenin hayata geçirilmesi, idame edilmesi çok zordur. Maddi ve manevi anlamda beklentileri vardır. Bu konuda bize en büyük desteği Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın veriyor. Sağ olsun en ufak sorunumuzla ve her şeyle ilgileniyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu.
Uçuş öğretmeni Burte Açıkgöz ise "Öğrencilere verdiğimiz eğitimler en başta PPL, gece uçuş eğitimi, daha sonrasında CPL, alet uçuşu ve çok motor uçuşları olarak devam etmektedir. Öğrencilerimize başlangıç seviyesinde PPL uçuşlarında önce düz uçuş, yavaş uçuş, kalkış, tırmanış, havada stol, stola girdiği zaman nasıl kurtaracağına dair hareket tarzlarını öğretmekteyiz. Öncelikle bir pilot adayı öğrenciler sağlık sertifikasını almak zorunda. Daha sonra yeterli bir düzeyde havacılık İngilizcesine sahip olduktan sonra uçuş eğitimlerine başlayabilir" dedi.
Samsun Üniversitesi'ni seçtiği için çok memnun olduğunu ifade eden Öğrenci Pilot Hatice Tuğba Karaman, "Buraya gelmeden önce enerji mühendisiydim. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre mühendislik yaptım. Sonra hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Pilot olmayı uzun zamandır istiyordum. Hangi üniversite ve hangi uçuş okuluna gideceğime dair uzun bir araştırma yaptım. Daha sonra arkadaşlarımın önerisi ile Samsun Üniversitesi'ne geldim. Geldikten sonra en doğru kararı verdiğimi anladım. Daha sonra gördüm ki burada öğretmenler, uçaklar, burada aldığımız eğitim ben kendi adıma çok memnunum. Uçuş okuluna başlayacak öğrencilere burayı tavsiye edebilirim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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