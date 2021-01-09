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Kendisini doğalgaz borusuna astı

DHA

Kendisini doğalgaz borusuna astı


Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Vedat K. (41), henüz bilinmeyen nedenle, kendini evindeki doğalgaz borusuna bağladığı iple asarak, intihar etti.
Olay sabah saatlerinde Canik ilçesi Hasköy Mahalesi Sarıpınar Sokak'ta meydana geldi. Kendisinden haber almayan aile fertleri geldiği evde Vedat K.'yi iple doğalgaz borusuna asılı halde görünce, polise haber verdi.  İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Vedat K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat K.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2021-01-09 15:23:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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