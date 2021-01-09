Eski baro başkanı koronavirüse yenik düştü

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Barosu eski başkanlarından avukat İsmail Kırcı, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Samsun Barosu'na kayıtlı olan ve 1992-1993 yılları arasında baro bakanlığı yapan İsmail Kırcı, iki hafta önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurdu. Tetkikleri yapılan Kırcı'ya koronavirüs teşhisi kondu. Hastanede bir süre tedavi altına alınan Kırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koronavirüs hastalığına yenik düşen İsmail Kırcı, bugün ikindi namazı sonrası Kıranköy mezarlığında toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-01-09 15:28:41



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