Silahlı saldırgan yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Y.Ö.(40) bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili tabancayla ateş açtığı iddia edilen Ö.B.D.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.B.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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