Samsun'da 570 gram bonzai ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve yapılan operasyonda 570.60 gram bonzai ve 1 adet tabanca ile yakalanan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım içesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen F.S. ile S.K. adlı kadının ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 570,60 gram bonzai, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. ile S.K. adlı kadın "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.