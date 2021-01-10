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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.T.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.T.Ç. ile birlikte 231,60 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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