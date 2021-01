OMÜ’de eğitim revizyonu çalışması

– Eğitim revizyonu çalışmalarının devam ettiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) çalışmalar, Çarşamba’da bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde hız kesmeden devam eti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, beraberindeki rektörlük üst yönetimiyle birlikte Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Ardından Çarşamba İlçesinde yer alan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde incelemelerde bulunan Rektör Ünal, iletişim fakültesi ile insan ve toplum bilimleri fakültesinin dekan ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek her bir fakülteyle eğitim revizyonu toplantısı gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İletişim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz eşliğinde Çarşamba Kaymakamlığını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyeti, Çarşamba Kaymakamı Doç Dr. Şükrü Yıldırım ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan karşıladı. Ziyarette; Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilerek öğrencilerin içinde huzurlu ve iyi vakit geçirebileceği bir yer haline gelebilmesi için el birliğiyle yapılması planlanan proje ve faaliyetler görüşüldü.



“Çarşamba'nın kütüphane eksikliğini gidereceğiz”

Üniversite öğrencilerine staj ve barınma gibi her türlü desteği verdiklerini ifade eden Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Öğrencilerimizden bize intikal eden sorunlardan biri de ders çalışabilecekleri bir kütüphanenin eksikliği. İnşallah bu eksikliği, alışveriş merkezi konseptinde planladığımız kütüphanenin tamamlanmasıyla gidereceğiz. Sınav dönemlerinde öğrencilerimize 24 saat açık olacak kütüphanede, Çarşamba Belediyesi de çay ve çorba ikramında bulunacak” dedi.



“Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünü canlandırmayı ve buraya bir kampüs havası kazandırmayı hedefliyoruz”

Öğrencinin kendini üniversiteye ait hissetmesinde kampüs olanaklarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bunun ön şartı da öğrencinin kampüste uzun süre iyi vakit geçirebilmesidir. Öğrenci, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını kampüste giderebilmeli. Bunu gerçekleştirdikten sonra üniversitenin kültürü dışarıyı etkiler ve Çarşamba’nın kent kültürüne katkı sağlar. En kısa zamanda Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün eğitim, lojistik ve spesifik ihtiyaçlarını belirleyerek burayı canlandırmayı ve buraya bir kampüs havası kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için de idari mekanizma ve sivil toplum örgütleriyle yapacağımız iş birliklerini çok önemsiyoruz. Kentin dinamikleriyle el ele vererek hedeflerimizi gerçekleştirirsek hem kampüsümüz hem de ilçemiz kazanır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Çarşamba Kaymakamı Doç Dr. Şükrü Yıldırım ile Çarşamba Belediye Başkanı Halil Doğan, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a hediye takdim ederken Rektör Ünal da Kaymakam Yıldırım ve Başkan Doğan'a hediyelerini sundu.



İletişim Fakültesinin eğitim revizyon toplantısı yerinde yapıldı

Çarşamba Kaymakamlığına yaptığı ziyaretin ardından Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsüne geçen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta ve öğretim üyelerinin eşliğinde Fakültede incelemelerde bulundu. Daha sonra İletişim Fakültesi Konferans Salonunda, İletişim Fakültesi eğitim revizyonu toplantısı gerçekleştirildi. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona giden OMÜ yönetimi, bu doğrultuda İletişim Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte fakültenin yeterliliklerini ve genel durumunu değerlendirerek ders programları ve içeriğini gözden geçirdi.



“OMÜ’nün uluslararası ölçekte hak ettiği yerde olmasını hedefliyoruz”

Toplantıda OMÜ’nün tüm bölüm ve birimleriyle harekete geçerek uluslararası ölçekte hak ettiği yerde olmasını hedeflediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Sahip olduğu imkânları, avantajları ve akademik kaynağı doğru bir stratejiyle kullanırsa OMÜ hak ettiği yere gelecektir. Bizim iki temel hedefimiz var. Birincisi OMÜ’nün sıralamasını yükseltmek, ikincisi ise nitelikli öğrencinin üniversitemizi tercih etmesini sağlayarak öğrencilerimizi mesleki yeterlilikle mezun etmek. Nitelikli öğrenciyi üniversitemize kazandırmak için de öğrencinin ilk üç tercihi arasında olmamız gerekiyor. Yani iletişim fakültesinde okumak isteyen bir öğrencinin ilk tercihi OMÜ İletişim Fakültesi olmalı. Bunun yanında mezunlarımızın kendi alanlarında ve nitelikli bir kurumda istihdam edilmesi de ayrıca önemli” şeklinde konuştu.



“Geçen yıla göre 5 kat daha fazla ArGe bütçesi oluşturduk”

Bir önceki yıldan beş kat daha fazla ArGe bütçesi oluşturduklarına da dikkat çeken Rektör Ünal, “Elimizdeki imkânlarla üniversitemize, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara destek olmak istiyoruz. Yaptığımız incelemeler sonucunda da OMÜ’nün araştırma üniversitesi olmaya uygun olduğunu gördük. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Müfredatınızı güncellerken yakın geleceğe değil, uzak geleceğe bakarak stratejinizi belirleyin. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Uzaktan Eğitim Merkezinden dil öğrenme imkânı sunmaya başladık. Şu an için İngilizce ve Arapça dil eğitimi var ancak yakın zamanda Fransızca ve Rusça dil eğitimi de eklenecek” ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya da fakültenin bölümleri, genel durumu, olanakları, faaliyetleri, yayınları, başarıları, dış paydaşlarla kurduğu ilişkileri ile diğer kurumlara verdiği destekler hakkında bilgi verdi.



“İletişim fakültesi İHA eğitim kuruluşu yetki belgesine sahip”

Fakültenin televizyon ve radyo stüdyosu, haber merkezi gibi öğrencilerin uygulama yapabileceği olanaklara sahip olduğunu belirten Dekan Yardımcısı Kaya, şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin internet üzerinden yayın yaptığı radyomuz ve 6 yıldır basılan Genç İfade ismiyle çıkardığımız gazetemiz var. Genç İfade’nin ayrıca bir internet sitesi de mevcut ve öğrencilerimiz yaptıkları haberleri bu sitede paylaşıyorlar. Bunun yanında proje aşamasında olan ‘webtv.omu.edu.tr’ internet adresinden yayın hayatına başlayacak, öğrencilerin televizyon stüdyosunda yaptıkları programları yayınlayabileceği bir platform için çalışmamız da devam ediyor.” Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, “İHA (insansız hava aracı) eğitim kuruluşu yetki belgesi” aldıklarını da sözlerine ekledi.

Sunumun ardından Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat ve yeni kurulan İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Nur Erdem bölümleri ve ders içerikleri hakkında bilgi vererek öneri ve isteklerini sundu. İletişim fakültesindeki ders içeriklerinin çağın yaşanan dijital dönüşüme uygun şekilde güncellenmesinin ve bu güncellemenin sürekliliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekilen toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi. Toplantının sonunda Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta, rektörlük yönetimine yaptığı revizyon çalışmaları için teşekkür ederek iletişim fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı başarılı çalışmaları için şükranlarını sundu.



Eğitim revizyonu çalışmaları İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesiyle devam etti

Üniversitenin yeni kurulan fakültelerinden Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin; mevcut durumu, eksiklikleri, yeterlilikleri ve müfredatı gözden geçirerek bu Fakültede de eğitim revizyonu toplantısı gerçekleştirildi. Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz’ün, fakülte hakkında detaylı bir sunum yaptığı toplantıya Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile Fakülte Sekreteri İsa Sağlam katıldı. Dekan Prof. Dr. Rıza Karagöz 20192020 eğitimöğretim döneminde, tarih bölümünün öğrenci almaya başladığını belirterek aktif olmayan mütercim tercümanlık bölümünün de eksikliklerinin tamamlanmasının ardından öğrenci alabileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünün inşasının tamamlanarak yaşam alanlarının düzenlenmesinin Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin tercih edilirliliğini arttıracağını kaydetti.



“Tarihle ilişkilendirilebilecek bir dil öğrenmeleri öğrenciler için faydalı olacaktır”

Dil konusuna da değinen Rektör Ünal, “Özellikle bu Fakültenin öğrencilerinin, Farsça, Gürcüce gibi tarihle ilişkilendirilebilecek bir dili yan dal alarak öğrenmeleri, bilhassa lisansüstü eğitimlerinde ve istihdam edilmelerinde onlar için faydalı olacaktır. İç yapılanmayı doğru bir şekilde oluşturursanız, kendinize geleceğe dönük bir ideal koyarsanız ve kampüsteki diğer fakültelerden faydalanırsanız dikey bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz bu Fakülteden yeteneklerle ve yeterlilikle mezun olarak istihdam alanlarına farklı yönleriyle katılmalı. Geleceğin dünyasında karşılığı olan yeterlilikte öğrenciyi mezun etmemiz ve bu yeterliliği kazanacak öğrencileri fakültemize çekmemiz lazım. Bazı alanlarda özgünleşerek farkımızı ortaya koymalıyız. Bunun için de bilinçli bir süreç yönetimi gerekiyor” dedi.

Lisansüstü eğitimin önemine de değinen Rektör Ünal, mezun olan öğrencinin yüzde 40’ının lisansüstüne eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

