İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

– İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 9 aylık pandemi sürecinde İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) çözüm merkezine belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili toplam 9 bin 637 talep geldiğini ve 8 bin 892’sinin aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini iletebildikleri İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi’nin pandemi sürecinde çağrı mesaisi arttı. İlkadımlı vatandaşların çağrı, mail, WhatsApp ve SMS yoluyla ilettikleri taleplerini alan merkez, yılın ilk aylarında korona virüsünün olmadığı dönemde günlük 150200 başvuru alırken, bu rakam salgının başlamasıyla birlikte neredeyse iki katına çıkarak günlük 350’ye yaklaştı. Merkez, yılın ilk 9 ayında 10 bine yakın istek, öneri ve şikayet gibi bildirimlerden WhatsApp ihbar hattına gelen 3 bin 991 isteğin 3 bin 850’sine geri dönüş yapılarak çözüme kavuştururken, kamu kuruluşlarına gelen 661 notun tamamı ilgili kurumlara iletildi. Belediye birim müdürlüklerine gelen bin 432 öneri ve şikayetin bin 322’sine çözüm bulurken en çok istek ve talepleri bin 120 öneri ile zabıta müdürlüğü aldı. Mahalle bazında gelen taleplerde ise 3 bin 550 önerinin 3 bin 59’unu anında iletildi. Bu taleplerin takibi yapılıp, çözümü sağlanırken 484 öneri ve görüş ise belediye içindeki ilgili birimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan sonuçları bekleniyor.



“İlçe halkımıza bir telefon kadar yakınız”

Çözüm Merkezi’nin 7 gün 24 saat prensibiyle İlkadımlılara hizmet verdiğine dikkati çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konu hakkında şunları söyledi:

“İlkadım Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Teknolojik hizmetlerle güçlendirdiğimiz çözüm merkezimizle her gün yüzlerce vatandaşımızın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, İlkadım Belediyesi’nin web sitesi, (444 55 01 444 19 19) kurumsal iletişim hattı, mobil uygulamalı cep telefonu ve WhatsApp hattı 0505 178 55 01’nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. İstiyoruz ki ilçe halkımız İlkadım Belediyesi’ne ve başkana her türlü ulaşabilsin, sorunlarını ve taleplerini iletebilsin. Bu noktada ilçe halkımıza bir telefon kadar yakınız. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir.”

