İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

İHA

İlkadım Belediyesi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu

– İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 9 ayda 8 bin 892 talebi çözüme kavuşturdu.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 9 aylık pandemi sürecinde İlkadım İletişim Merkezi (İLKİM) çözüm merkezine belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili toplam 9 bin 637 talep geldiğini ve 8 bin 892’sinin aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu söyledi.
İlçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini iletebildikleri İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi’nin pandemi sürecinde çağrı mesaisi arttı. İlkadımlı vatandaşların çağrı, mail, WhatsApp ve SMS yoluyla ilettikleri taleplerini alan merkez, yılın ilk aylarında korona virüsünün olmadığı dönemde günlük 150200 başvuru alırken, bu rakam salgının başlamasıyla birlikte neredeyse iki katına çıkarak günlük 350’ye yaklaştı. Merkez, yılın ilk 9 ayında 10 bine yakın istek, öneri ve şikayet gibi bildirimlerden WhatsApp ihbar hattına gelen 3 bin 991 isteğin 3 bin 850’sine geri dönüş yapılarak çözüme kavuştururken, kamu kuruluşlarına gelen 661 notun tamamı ilgili kurumlara iletildi. Belediye birim müdürlüklerine gelen bin 432 öneri ve şikayetin bin 322’sine çözüm bulurken en çok istek ve talepleri bin 120 öneri ile zabıta müdürlüğü aldı. Mahalle bazında gelen taleplerde ise 3 bin 550 önerinin 3 bin 59’unu anında iletildi. Bu taleplerin takibi yapılıp, çözümü sağlanırken 484 öneri ve görüş ise belediye içindeki ilgili birimler başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan sonuçları bekleniyor.

“İlçe halkımıza bir telefon kadar yakınız”
Çözüm Merkezi’nin 7 gün 24 saat prensibiyle İlkadımlılara hizmet verdiğine dikkati çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konu hakkında şunları söyledi:
“İlkadım Belediyesi olarak yapmış olduğumuz her proje insan odaklıdır. Çözüm merkezi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Teknolojik hizmetlerle güçlendirdiğimiz çözüm merkezimizle her gün yüzlerce vatandaşımızın talep ve isteğini sonuca bağlıyoruz. Vatandaşlarımız, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, İlkadım Belediyesi’nin web sitesi, (444 55 01 444 19 19) kurumsal iletişim hattı, mobil uygulamalı cep telefonu ve WhatsApp hattı 0505 178 55 01’nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. İstiyoruz ki ilçe halkımız İlkadım Belediyesi’ne ve başkana her türlü ulaşabilsin, sorunlarını ve taleplerini iletebilsin. Bu noktada ilçe halkımıza bir telefon kadar yakınız. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak, yönetim tarzı olarak doğru bir yöntem sergiliyoruz demektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ’de eğitim revizyonu çalışması
YEREL HABERLER OMÜ’de eğitim revizyonu çalışması
Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde ...
Bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Samsun'da 570 gram bonzai ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 570 gram bonzai ile yakalanan 1'i kadın 2 ...
Bu acıya yürek dayanmaz: 3 kardeş koronaya yenik düştü Samsun'da bir ay içinde doktor, öğretmen ve esnaf olan 3 kardeş korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bu acıya yürek dayanmaz: 3 kardeş koronaya yenik ...
Çarşamba’da sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Çarşamba’da sahte para operasyonu
Samsun Kocadağ Yaylası´nda çevreyi kirletenlere tepki
YEREL HABERLER Samsun Kocadağ Yaylası´nda çevreyi kirletenlere tepki
Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini ...
Eski baro başkanı Şefik Kırcı korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Eski baro başkanı Şefik Kırcı korona virüse yenik ...
Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da ciple traktör çarpıştı: 1 ölü
Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs ...
336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER 336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli ...
Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü
Samsun polisinden fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun polisinden fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Samsunspor’da çifte ayrılık Plumain ve Ceyhun kiralandı
YEREL HABERLER Samsunspor’da çifte ayrılık Plumain ve Ceyhun ...
Bekçinin motosikletini çalan şüpheli polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Bekçinin motosikletini çalan şüpheli polisten ...
Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bonzai ile yakalanan 2 kişi gözaltına ...
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, ...
Silahlı saldırgan yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan yakalandı
336 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER 336 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Eski baro başkanı koronavirüse yenik düştü
YEREL HABERLER Eski baro başkanı koronavirüse yenik düştü
Kendisini doğalgaz borusuna astı
YEREL HABERLER Kendisini doğalgaz borusuna astı