Samsun’da toplu ulaşım konforu artıyor 33 yeni otobüs ulaşım filosuna katıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım konforunu artırmak amacıyla 33 yeni otobüs satın aldı. Son teknoloji ürünü 2021 model otobüsler, Samsun’a getirildi.

Akıllı şehir projesi kapsamında şehrin trafik problemlerini dijital yönetim sistemiyle çözmeye hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sunduğu hizmet kalitesini de yükseltiyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından şehrin toplu ulaşımını yöneten SAMULAŞ’ın araç filosu için satın aldığı 33 yeni otobüs Samsun’a getirildi.

Fabrikası İzmir’de bulunan BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den satın alınan otobüslerin Samsun halkına hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMULAŞ’ın günde ortalama 100 bin kişiye yolculuk hizmeti verdiğini söyleyerek, “Üstün teknolojik altyapısı, donanımlı, iyi eğitilmiş sizlerle birlikte gece gündüz demeden halkımıza sağlıklı ulaşım hizmeti veriyoruz. Belediye yönetimi olarak şehrimizi kaliteli kent yaşamı, mutlu, huzurlu insanların hayat sürdüğü bir büyükşehir haline getirme misyonumuz var. Tüm sorunların üstesinden gelerek, modern ulaşım alanında belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda Samsunlulara en iyi hizmeti sunmayı, şehrimize değer katmayı bundan böyle de sürdüreceğiz” dedi.

Samsun’un toplu ulaşımında 2 yıl içinde çok önemli değişimler yaşayacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, kentin trafik problemlerini çözecek akıllı dijital sistemle ilgili çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:

“Samsun, Dünya'nın en güzel şehirlerinden birisi. Karadeniz’in ise en güzel şehri. Dolayısıyla şehrimizin her sorununu çözmekle mükellefiz. Bunlardan bir tanesi de ulaşım ve trafik problemleridir. Trafik sorununu kökten çözecek Akıllı Şehir Projesi, ASELSAN tarafından çalışılıyor. İnşallah 2021 yılında başlayacağız. Proje kapsamında kavşakların geometrik yapıları modernize edilerek trafik akışı hızlandırılacak. Kazaların önüne geçebilmek için kırmızı ışık, hatalı parklar gibi denetim altyapısı da oluşturulacak. Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Abdullah Gül Bulvarı’ndaki kavşaklarda trafik akışı hızlandırılacak. Trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme süreleri en aza indirilecek. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliği önlenecek. Ayrıca kırmızı ışık ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanacak. Projenin devreye girmesiyle Samsun, Türkiye’de en iyi trafik sistemine sahip şehirlerden biri haline gelecek.”

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