Subaşı Meydanı düzenlemesi ile Samsun’a yeni bir çehre kazandırılacak

– Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi' ile şehir yeni ve daha güzel bir çehreye kavuşacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu yapılan yatırımları ve devam eden projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samsun’u ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, haftanın 7 günü sahada çalışmalarını sürdürüyor. Her anını Samsun’u güzel yarınlara taşımak için değerlendiren Başkan Demir, hafta sonu da projeleri yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte sahaya inen Başkan Demir, ilk olarak tamamlandığında hem mimarisi hem de dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak olan 'Yeraltı Mekanik Otoparkı ve Subaşı Meydan Düzenlemesi' için çalışmalarını yerinde inceledi.

Toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında Subaşı Meydanı'nda yeni bir düzenleme yapılacak. Tam otomatik mekanik sistem iki katlı otoparkı, çevre düzenlemesi, camisi, Hamidiye Çeşmesi ile baştan aşağı yenilenecek olan Subaşı Meydanı, şehre bambaşka bir doku kazandıracak. Daha sonra İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde tamamlanan heyelan ıslahı ve beton yol çalışması ve Kıran Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm ve tamamlanan imar yolu projelerini yerinde görerek bilgi alan Başkan Mustafa Demir, ardından İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Çandır Mahalleleri grup yolunda sıcak asfalt öncesi tamamlanan 3 bin metrelik yol genişletme çalışmasıyla ilgili son bilgileri aldı.

Türkiye’nin en önemli sanayi dönüşüm projelerinden biri olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi alanında da incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bin 526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı ve 2022 yılında tamamlanacak olan projenin detaylarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Millet Bahçesi’nde yapımı süren 20 Ocak Anıtı’nı da inceleyen Başkan Mustafa Demir, incelemeler sonrasında şunları söyledi:

“Samsun her alanda büyük bir ivme kazanacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi 2021 yılı proje yılı olacak. Yapılan her çalışmayı yerinde görüp takip ediyoruz. Projelerimiz sona erdiğinde şehrin altyapısı başta olmak üzere, ulaşımdan, kentsel dönüşüme kadar birçok sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşmuş olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.